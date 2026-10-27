Мосты под угрозой обрушения: как один удар обнажил уязвимость транспортной системы Киева

Ночная атака РФ снова повредила Южный мост в Киеве: движение поездов и автотранспорта приостановлено, "зелёная" линия метро работает с ограничениями. Власти обследуют место удара, а транспортные эксперты предупреждают: полноценной замены метрополитену нет — время в пути может вырасти вдвое. Что нужно сделать, чтобы столица не осталась без мостов, разбирался Фокус.

В Киеве этой ночью, 27 октября, снова был атакован Южный мост. В Киевской городской государственной администрации (КГГА) также сообщили, что из-за последствий ночной атаки движение поездов через Южный мост временно приостановлено. Также закрыто и автодвижение — весь транспорт пустили в объезд.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в настоящее время сотрудники метрополитена обследуют место удара РФ и устанавливают масштабы повреждений. Особенно пострадала "зелёная" линия метро, и движение поездов между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор" не было приостановлено.

"На "зелёной" линии метрополитена возникла серьёзная проблема. Это связано с перекрытием Южного моста. Сейчас он проходит обследование, и в ближайшее время мы сможем более точно сказать, как долго будет перекрыто движение транспорта и метро через Южный мост. Сейчас запущены дополнительные автобусы для соединения левого и правого берегов", — сказал мэр.

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Но если автотранспорт можно пустить в обход, то вот с метрополитеном большие проблемы, подчёркивает Фокусу транспортный эксперт Станислав Гвоздиков. По его словам, полноценной замены пропускной способности метрополитена не существует. Даже если увеличить количество наземного транспорта, он не сможет полностью компенсировать объёмы перевозок метро.

"Закрытие моста станет серьёзной проблемой для городской мобильности. Городские власти уже разрабатывают резервные маршруты и альтернативные варианты переправы, но этого мало. Время в пути может увеличиться вдвое, а на дорогах образуются серьёзные пробки. Возможно, придётся вводить ограничения движения и корректировать транспортные маршруты, чтобы люди могли добираться на работу и перемещаться между правым и левым берегами", — подчёркивает эксперт.

При этом, по мнению Гвоздикова, без масштабного строительства новых переправ или тоннелей под Днепром решить проблему будет сложно.

Что касается остальных мостов, эксперт считает, что они выдержат нагрузку. Однако их фактическое состояние можно оценить только на основании технических обследований.

Пока не поздно необходимо укреплять пролеты мостов

А вот эксперт в области эксплуатации мостов Александр Мироненко считает, что именно сейчас ради сохранения столичных мостов нужно срочно принимать неотложные меры — укреплять конструкции. Ведь от ударов по ним ракет и дронов они могут быть повреждены или даже разрушены, тогда будет ещё хуже, так как, к примеру, восстановление разрушенного пролёта равноценно строительству нового моста. И по средствам, и по срокам. Уже очевидно, что Южный мост встал на длительное время.

"Повреждённый мост необходимо сначала тщательно обследовать. Одного визуального осмотра недостаточно: специалисты должны проверить состояние бетона, металлических несущих балок, опорных частей, соединений и вант, а также определить, выдерживают ли конструкции расчётные нагрузки. Особенно важно оценить последствия взрывной волны и возможные скрытые повреждения. Даже приблизительно сложно сказать, сколько по времени может занять исследование и восстановление Южного моста", — отмечает в комментарии Фокусу эксперт.

И одно дело, если повреждено полотно на мосту, другое дело, если серьёзно разрушен пролёт моста. А у наших мостов пролёты от 300 метров до 1 км. Их восстанавливать — то же самое, что строить новый мост. Поэтому рационально, как считает эксперт, их укрепить — это дешевле и занимает меньше времени. Хотя и заниматься этим нужно было ещё вчера. Один из возможных способов укрепления — установка временных дополнительных опор под пролётами моста с помощью понтонов.

И технология довольно простая: сначала плавучие секции соединяют между собой, формируя платформу необходимого размера. На понтонах устанавливают специальные решётчатые металлические конструкции, способные выдерживать значительные нагрузки. Затем понтоны с помощью катеров подводят к нужному месту и устанавливают под пролётами моста, рассказывает Мироненко. За счёт увеличения плавучести платформа поднимается и прижимает металлические опоры к пролёту.

Эти конструкции, по словам эксперта, принимают на себя часть веса мостового пролёта, уменьшая нагрузку на существующие опоры и несущие элементы. Таким образом создаётся дополнительная поддержка, которая может помочь предотвратить обрушение при локальных повреждениях. Подобная технология применяется в мостостроении, в том числе при реконструкции и замене пролётных конструкций.

"Главная задача укрепления — не допустить обрушения основного пролёта. Если он упадёт, восстановление может потребовать демонтажа разрушенных конструкций, строительства новых опор, изготовления и монтажа новых металлических элементов. Это сложная и дорогостоящая работа, которая может занять несколько лет", — подчёркивает собеседник.

То есть дополнительные опоры на понтонах позволяют разгрузить существующие опоры моста. Даже при повреждении пролёта они будут поддерживать конструкцию и снижать риск обрушения. При этом движение по мосту можно будет сохранить, если техническое обследование и расчёты подтвердят его безопасность.

"Уставшие" киевский мосты нужно обследовать, а переправа и тоннель - не выход

Хотя установка временных опор не гарантирует стопроцентную сохранность моста при любом попадании или повреждении, так как всё зависит от характера разрушений, состояния конструкций и величины нагрузок.

К примеру, если брать мост Патона, который был признан аварийным более 10 лет назад, но на который сейчас идёт дополнительная нагрузка из-за повреждения Южного моста. Он по сей день требует особого внимания. Необходимо регулярно обследовать его металлические конструкции, проверять коррозию, усталость металла, состояние несущих элементов, соединений и поперечных связок.

"Если металл теряет часть сечения из-за коррозии, его способность выдерживать нагрузки снижается. Для защиты конструкций важно своевременно восстанавливать антикоррозионное покрытие и гидроизоляцию, предотвращая проникновение влаги к металлическим элементам. Иначе он "устанет", как говорил наш мэр", — подчёркивает эксперт.

А вот устанавливать понтонную переправу или же срочно рыть тоннель под Днепром с правого на левый берег — это не выход, отмечает Мироненко.

"Понтонная переправа — это временный плавучий мост, и использовать её на постоянной основе вместо капитального моста сложно: у неё ограниченная пропускная способность, а при интенсивном движении возникают дополнительные риски. Такая переправа может подойти для временного решения транспортных задач, но не станет полноценной заменой городскому мосту", — подчёркивает эксперт.

Что касается строительства тоннеля под Днепром, это технически возможно, но чрезвычайно дорого и сложно. Необходимо учитывать геологические условия, глубину залегания тоннеля, особенности грунтов и водонасыщенность, а также проектировать надёжные конструкции и системы защиты от затопления. Кроме того, потребуются масштабные инженерные расчёты и значительные финансовые вложения. Поэтому перед принятием решения нужно сравнить стоимость и сроки строительства тоннеля с ремонтом существующих мостов, их укреплением или возведением новых.

Напомним, ранее РФ уже пыталась атаковать Южный мост в Киеве. Один из таких случаев произошел 2 октября: сооружение на короткое время закрыли для транспорта, но после осмотра специалистами движение возобновилось.

Как рассказал Фокусу народный депутат Владимир Крейденко, на случай разрушения мостов через Днепр Киев планирует создать резервные переправы, однако полностью заменить существующие мосты они не смогут. Подготовительные работы уже начались, а реализация проекта может занять 3–4 месяца.