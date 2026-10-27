Рух через Південний міст зупинено: транспорт у Києві пустили в об'їзд (схема)

Південний міст у Києві перекрили після нічного влучання, тому транспорт пустили в об'їзд. Легкові автомобілі спрямовують проспектом Миколи Бажана на Дніпровську набережну, а вантажівки – з Бориспільської траси через Старобориспільську до Дарницького моста.

Рух через Південний міст у Києві 27 жовтня тимчасово припинено, а транспорт спрямували об'їзними маршрутами. Схему оприлюднили після того, як споруда дістала пошкодження внаслідок нічного удару. Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Для вантажного транспорту об'їзд починається з Бориспільської траси: звідти машини виїжджають на вулицю Старобориспільську, а далі рухаються вулицями Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького моста.

Легкові авто спрямовують проспектом Миколи Бажана на Дніпровську набережну – звідти можна дістатися як Дарницького моста, так і моста Патона.

Схема руху транспорту 27 жовтня

Варто зазначити, що під час масованої ракетної атаки на столицю в ніч на 27 жовтня росіяни поцілили в Південний міст. Пошкодження дістала не лише сама споруда, а й інфраструктура метрополітену – про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Раніше повідомлялося, що Кличко розповів про наслідки подвійного удару балістичними ракетами в ніч із 26 на 27 жовтня: постраждали три райони столиці, одна людина загинула, ще 14 дістали поранення. Саме через влучання в Південний міст не працює метро, тому на маршрути вивели додаткові автобуси.

Також повідомлялося, що внаслідок обстрілу Києва пошкоджено Державний торгово-економічний університет – у мережі публікують кадри зсередини з розбитими вікнами та зруйнованими конструкціями. За непідтвердженою інформацією, серед мешканців гуртожитку № 5 є загиблі, які не встигли дістатися укриття. Офіційного підтвердження цих даних на момент публікації не було.