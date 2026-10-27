Движение через Южный мост остановлено: транспорт в Киеве пустили в объезд (схема)

Южный мост в Киеве перекрыли после ночного попадания, поэтому транспорт направили в объезд. Легковые автомобили направляют по проспекту Николая Бажана на Днепровскую набережную, а грузовики — с Бориспольской трассы через Старобориспольскую к Дарницкому мосту.

27 октября движение по Южному мосту в Киеве временно приостановлено, а транспорт перенаправлен по объездным маршрутам. Схема была обнародована после того, как сооружение получило повреждения в результате ночного удара. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

Для грузового транспорта объезд начинается с Бориспольской трассы: оттуда машины выезжают на улицу Старобориспольскую, а далее движутся по улицам Бориспольской и Привокзальной в направлении Дарницкого моста.

Легковые автомобили движутся по проспекту Николая Бажана к Днепровской набережной — оттуда можно добраться как до Дарницкого моста, так и до моста Патона.

Видео дня

Схема движения транспорта 27 октября

Стоит отметить, что во время массированной ракетной атаки на столицу в ночь на 27 октября россияне поразили Южный мост. Повреждения получило не только само сооружение, но и инфраструктура метрополитена – об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Кличко рассказал о последствиях двойного удара баллистическими ракетами в ночь с 26 на 27 октября: пострадали три района столицы, один человек погиб, ещё 14 получили ранения. Именно из-за попадания в Южный мост не работает метро, поэтому на маршруты вывели дополнительные автобусы.

Также сообщалось, что в результате обстрела Киева был повреждён Государственный торгово-экономический университет — в сети публикуются кадры изнутри с разбитыми окнами и разрушенными конструкциями. По неподтвержденной информации, среди жильцов общежития № 5 есть погибшие, которые не успели добраться до укрытия. Официального подтверждения этих данных на момент публикации не было.