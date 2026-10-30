В Киеве частично возобновляют движение по Южному мосту: какое направление пока закрыто, — КГГА

В Киеве с 30 октября постепенно возобновляется движение автомобилей по Южному мосту, сообщили в Киевской городской государственной администрации. Существуют ограничения по направлению движения и весу автомобилей, а поезда метро не курсируют. Как будет функционировать мост после удара ракеты РФ, пробившей дорожное полотно насквозь?

Специалисты Национального института развития инфраструктуры осмотрели Южный мост, чтобы определить степень повреждения конструкций, говорится в сообщении КГГА в Telegram-канале. По результатам экспертизы разрешили ограниченное движение транспорта.

Киевские власти сообщили, что Южный мост начнут частично открывать с 30 октября. При этом будет действовать ряд ограничений. Во-первых, открывается движение с левого берега на правый, а в обратном направлении мост пока останется закрытым. Кроме того, запрещено движение транспорта весом более 10 тонн. Поезда метрополитена пока не будут курсировать. Специалисты-коммунальщики и ученые определяют, как отремонтировать поврежденные опоры моста, по которым, в частности, проходят линии метро, пояснили в КГГА.

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"Движение в направлении от правого к левому берегу пока остается закрытым. На этом участке ведутся технические работы. Просим водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов", — предупредили киевские власти.

Удары по Южному мосту — КГГА о движении транспорта с 30 октября Фото: Скриншот

КП "Киевпастранс" пока не публиковало обновлений об альтернативных маршрутах для автомобилистов и общественного транспорта в районе Южного моста с учетом нового решения КГГА. Последние сведения касаются перенаправления транспортного потока на Дарницкий мост и вывода на линии восьми автобусов вместо поездов метрополитена. Кроме того, Киевская патрульная полиция показала схему объезда Южного моста и перенаправления потока автомобилей на другие мосты в Киеве.

Удары по Южному мосту — схема объездного маршрута

В Киевском метрополитене после удара РФ по Южному мосту 27 октября сообщили об ограничениях в работе "зеленой" линии. Поезда курсируют по сокращенному маршруту "Сырец"—"Выдубичи", а участок "Славутич"—"Красный хутор" не работает.

Удары по Южному мосту — подробности

Отметим, что Фокус писал о двух ударах РФ по Южному мосту, которые произошли в октябре 2026 года. Первый удар произошел в ночь на 2 октября. Согласно заявлению мэра Киева Виталия Кличко, сооружение временно перекрыли для оценки степени повреждений. Следующий удар произошел около 3 часов 27 октября. Мэр сообщил, что произошло попадание баллистики, из-за чего Южный мост перекрыли для автомобилей и поездов метро. Позже появились фотографии с места событий: на первых снимках были видны поврежденное асфальтовое покрытие и отбойники, на других — сквозное отверстие в мостовом полотне диаметром 2–3 метра, из которого торчала арматура.

29 октября киевские паблики сообщили о транспортном коллапсе в Киеве из-за перекрытия Южного моста и нехватки общественного транспорта. Выяснилось, что киевляне стояли в километровых "пробках", которые тянулись от Харьковского шоссе до Дарницкого моста.

Напоминаем, что Фокус собрал информацию о состоянии мостов в Киеве и об угрозах, связанных с ударами ВС РФ.