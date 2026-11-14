"Роботи вже розпочато": коли в Києві запрацюють нові переправи (відео)

Понтонні мости через Дніпро вже зводять у Києві, а готовими додаткові переправи будуть за три-чотири місяці. Причиною стали російські атаки на критичну інфраструктуру столиці. Водночас зелена гілка метро, ймовірно, не курсуватиме між берегами до початку 2027 року.

Будівництво понтонних мостів через Дніпро вже триває в столиці – до робіт залучені військові спільно з київською владою. Терміни озвучив народний депутат Володимир Крейденко: додаткові переправи мають бути готові за три-чотири місяці. Про це повідомляє РБК-Україна.

"Роботи вже розпочато, працюють військові, працює і місцева влада Києва. Разом вони організують цей процес", – сказав нардеп.

Сполучення зеленою гілкою київського метрополітену між правим і лівим берегами, за словами Крейденка, ймовірно, не відновиться до початку 2027 року. Причин такого прогнозу депутат не уточнив.

Приводом для будівництва стали російські атаки на критичну інфраструктуру Києва. Пошкодження мостів загрожує тим, що рух між берегами фактично обірветься, тож понтонні конструкції мають узяти на себе роль резервного варіанта.

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Раніше повідомлялося, що без належної організації руху та оперативного реагування на російські атаки Київ ризикує опинитися розділеним на дві частини через пошкодження мостів. Дві понтонні переправи, які планують у столиці, мають стати альтернативою шести наявним.

Також повідомлялося, що в Україні планують звести 21 альтернативну мостову переправу через річки, зокрема й через Дніпро. Частину цієї роботи вже розпочали в Києві, а перші переправи, за словами профільного міністра, запрацюють на початку року.