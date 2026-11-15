Туннель, паромы или понтоны: Сергей "Флеш" оценил альтернативы мостам Киева

Организация паромных переправ в Киеве не решит проблему и, разве что, может использоваться для крайне важных перевозок. Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил основные риски подобных решений.

В своём Telegram-канале советник президента прокомментировал активное обсуждение в украинских СМИ альтернативных способов сообщения между правым и левым берегами столицы. Бескрестнов считает, что строительство туннеля под Днепром в Киеве необходимо не только с военной точки зрения. В то же время он обращает внимание на длительность реализации такого проекта.

По его оценке, даже при поддержке иностранных партнеров строительство туннеля может занять несколько лет.

Другим вариантом являются паромные переправы. Однако эксперт считает, что для города масштабов Киева они могут быть лишь аварийным решением, предназначенным прежде всего для перевозки важных грузов. Среди основных проблем такого способа сообщения он называет низкую пропускную способность и зависимость от береговой инфраструктуры.

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В частности, для работы паромов необходимы специальные пирсы и подъездные пути. По мнению Бескрестнова, эти объекты будут оставаться уязвимыми для российских ударов с помощью беспилотников типа Shahed и ракет.

Понтонные мосты имеют свои уязвимые места

Отдельно Сергей Бескрестнов оценил перспективы использования понтонных переправ через Днепр. Он отметил, что для их обустройства также необходима соответствующая дорожная инфраструктура — подъездные пути и транспортные развязки. В критической ситуации такие конструкции могут помочь с доставкой важных грузов между берегами столицы.

В то же время эксперт обратил внимание на их уязвимость перед воздушными атаками.

"Минус: нарушается одним Шахедом", — написал Бескрестнов, характеризуя возможности понтонной переправы.

По его мнению, рассматривать такие конструкции в качестве полноценной замены киевским мостам было бы неправильно.

Что предлагает "Флеш" для защиты Киева

Бескрестнов не отрицает необходимости подготовки к аварийным сценариям. Напротив, он подчеркивает, что военные должны иметь запасные варианты обеспечения логистики на случай повреждения мостов.

Однако эксперт ставит под сомнение целесообразность уделения чрезмерного внимания паромным и понтонным переправам как основному способу решения проблемы. По его логике, если противнику удастся разрушить все мосты через Днепр в Киеве, береговая инфраструктура, необходимая для работы временных переправ, также может оказаться под ударами.

"Поэтому вся эта шумиха в СМИ вокруг темы мостов и переправ для меня непонятна", — подытожил он.

В свою очередь Бескрестнов призвал сосредоточиться на укреплении противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, поблагодарив украинских военных.

Как ранее сообщал Фокус, в Киеве уже начались работы по сооружению понтонных переправ. По словам народного депутата Владимира Крейденко, к процессу привлечены военные и представители городских властей. Ориентировочный срок реализации проекта составляет три-четыре месяца.

Кроме того, Фокус выяснял, на каком этапе находится идея строительства туннеля под Днепром. В настоящее время проект находится на стадии разработки концепции и проектирования, а вопросы его финансирования и реализации ещё требуют проработки.