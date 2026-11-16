Поздно вечером 16 ноября в Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове и в Смиле Черкасской области прогремела серия мощных взрывов. Россияне запустили баллистические ракеты по Украине с нескольких направлений.

Около 23:20 в ряде восточных, центральных, северных и южных областей была объявлена воздушная тревога "красного" уровня. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистических ракет, а вскоре зафиксировали пуски с ряда направлений.

Первыми вражеские ракеты обрушились на Запорожье: сопредседатель Совета обороны города Иван Федоров около 23:30 сообщил, что россияне нанесли как минимум 6 ударов по областному центру. По данным чиновника, под атакой в Запорожье оказались, в частности, объекты критической инфраструктуры; последствия на момент публикации устанавливаются.

В областной военной администрации уточнили, что в Запорожье враг атаковал объект промышленной инфраструктуры.

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Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 23:20 Фото: Скрін

Около 23:30 взрывы прогремели также в Днепре. Перед этим Военно-воздушные силы предупреждали о движении скоростных целей в направлении города. На момент публикации информации о последствиях не было.

Кроме того, около 23:35 в столице прогремели взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе действуют силы противовоздушной обороны. Спустя некоторое время чиновник уточнил, что под ракетным обстрелом в Киеве оказались Северный и Южный мосты.

В столичных Telegram-каналах также сообщалось, что после вражеских ударов в отдельных районах возникли перебои с водоснабжением. Кличко подтвердил эту информацию, уточнив, что в результате обстрела зафиксированы повреждения систем критической инфраструктуры Киева. Из-за этого могут возникнуть перебои с водоснабжением и теплоснабжением, предупредил мэр.

Кроме того, взрывы слышали жители Смилы в Черкасской области и Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ракетных ударах по Холодногорскому району города, однако на момент публикации информации о последствиях не поступало.

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Напомним, 16 ноября РФ нанесла удар по предприятию "Королівський смак": в компании сообщили об уничтожении оборудования и готовой продукции.

Кроме того, РФ нанесла удар по пищевому предприятию в Днепре: в сети сообщили о возможной атаке на завод по производству подсолнечного масла "Олейна".