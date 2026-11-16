Россия атаковала пищевое предприятие в Днепре: в сети пишут об "Олейне" — что известно

В результате российской атаки на предприятие пищевой промышленности в Днепре вспыхнул пожар. По предварительным данным местных СМИ, под удар попал завод, где производят подсолнечное масло "Олейна", однако официального подтверждения этому пока нет.

Днём 16 ноября российская армия нанесла удар по заводу "Олейна" в Днепре. Об этом в своём Telegram-канале сообщает волонтёр и блогер Тимофей Кучер. Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа написал, что враг поразил объект пищевой промышленности. На месте вспыхнул пожар.

Официального подтверждения того, какое именно предприятие пострадало, пока нет. Информация о пострадавших уточняется.

"Олейну" называют одной из самых популярных марок подсолнечного масла на украинском рынке. Атака произошла в период, когда переработка подсолнечника в стране уже заметно сократилась — несколько крупных предприятий приостановили работу из-за отключений электроэнергии и ситуации с безопасностью.

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Повлияет ли сбой в производстве на наличие масла в магазинах — пока неизвестно: ни производитель, ни отраслевые ассоциации не комментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что работу приостановили ещё два украинских производителя масла. Компания "Дельта Вилмар Украина" остановила все свои мощности, в частности маслоэкстракционный завод в Одесской области, а днепровский завод "Потоки" прекратил закупку и переработку семян подсолнечника.

Также сообщалось, что производство приостанавливает "Королевский вкус" — один из крупных производителей бакалеи, соусов и растительных масел. Проблемы с электроснабжением и военные угрозы, которые в компании назвали причинами, могут повлиять на наличие отдельных товаров в магазинах.

Кроме того, агрохолдинг Kernel, под брендами которого в Украине продают подсолнечное масло "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак", полностью остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов и приостановил закупку семян.