Из-за войны остановились еще два производителя масла: что произошло с заводами в Одесской области и в Днепре

Работу приостановили ещё два украинских производителя масла. "Дельта Вилмар Украина" остановила все свои мощности, в частности маслоэкстракционный завод в Одесской области, а днепровский завод "Потоки" прекратил закупку и переработку семян подсолнечника.

Компания "Дельта Вилмар Украина" остановила все производственные мощности, в том числе маслоэкстракционный завод в Одесской области. Решение было принято 12 ноября, пишет Latifundist.com, а в руководстве в качестве причин назвали ситуацию с безопасностью и постоянные аварийные отключения электроснабжения.

Компания специализируется на производстве масел и жиров, а её учредителем является Wilmar International Limited со штаб-квартирой в Сингапуре. В структуру входят два завода — по переработке тропических масел и по переработке масличных культур, а также комплекс по перевалке растительных масел в порту "Южный".

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Параллельно с этим завод по производству масла и экстракции "Потоки" в Днепре временно приостановил закупку и переработку семян подсолнечника. Помимо перебоев с электроснабжением и сложной ситуации с безопасностью, там назвали ещё одну причину — необходимость провести восстановительные работы после предыдущих обстрелов.

"Решение было принято в первую очередь для обеспечения безопасности работников и создания надлежащих условий для дальнейшей работы предприятия", — говорится в сообщении компании.

О том, когда возобновится производственная деятельность, на "Потоках" обещают сообщить позже.

Ранее сообщалось, что производство приостанавливает "Королевский вкус" — один из крупных производителей бакалеи, соусов и растительных масел. Проблемы с электроснабжением и военные угрозы, которые в компании назвали причинами, могут повлиять на наличие отдельных товаров в магазинах.

Также сообщалось, что агрохолдинг Kernel, под брендами которого в Украине продают подсолнечное масло "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак", полностью остановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов и приостановил закупку семян.

Кроме того, российские удары по пищевой промышленности поставили под угрозу не только само производство, но и экспорт продукции, приносящий Украине миллиарды долларов. Исчезнет ли подсолнечное масло с полок супермаркетов, что будет с ценами и почему наибольшие потери могут лечь именно на украинских фермеров – разбиралось издание "Фокус"