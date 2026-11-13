Через війну зупинилися ще два виробники олії: що сталося із заводами на Одещині та в Дніпрі

Роботу зупинили ще два українські виробники олії. "Дельта Вілмар Україна" зупинила всі свої потужності, зокрема олійноекстракційний завод на Одещині, а дніпровський завод "Потоки" припинив закупівлю та переробку насіння соняшнику.

Усі виробничі потужності, серед них і олійноекстракційний завод в Одеській області, зупинила компанія "Дельта Вілмар Україна". Рішення ухвалили 12 листопада, пише Latifundist.com, а причинами в керівництві назвали безпекову ситуацію та постійні аварійні відключення електропостачання.

Спеціалізується компанія на виробництві олій та жирів, а її засновником є Wilmar International Limited зі штаб-квартирою в Сінгапурі. До структури входять два заводи – з переробки тропічних масел і з переробки олійних культур, а також комплекс із перевалки рослинних олій у порту Південний.

Паралельно закупівлю та переробку насіння соняшнику тимчасово зупинив олійноекстракційний завод "Потоки" у Дніпрі. Окрім перебоїв зі світлом і складної безпекової ситуації, там назвали ще одну причину – потребу провести відновлювальні роботи після попередніх обстрілів.

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"Рішення ухвалили насамперед для забезпечення безпеки працівників і створення належних умов для подальшої роботи підприємства", – ідеться в повідомленні компанії.

Про те, коли виробнича діяльність відновиться, на "Потоках" обіцяють повідомити додатково.

Раніше повідомлялося, що виробництво зупиняє "Королівський смак" – один із великих виробників бакалії, соусів і рослинних олій. Проблеми з електропостачанням і воєнні загрози, які в компанії назвали причинами, можуть позначитися на наявності окремих товарів у магазинах.

Також повідомлялося, що агрохолдинг Kernel, під марками якого в Україні продають соняшникову олію "Щедрий Дар", "Стожар" і "Чумак", повністю зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів і призупинив закупівлю насіння.

Крім цього, російські удари по харчовій промисловості поставили під загрозу не тільки саме виробництво, а й експорт продукції, що приносить Україні мільярди доларів. Чи зникне соняшникова олія з полиць супермаркетів, що буде з цінами й чому найбільші втрати можуть лягти саме на українських фермерів – розбиралося видання "Фокус"