Найбільший виробник олії в Україні Kernel зупинив усі заводи через атаки РФ

Агрохолдинг Kernel, який продає в Україні соняшникову олію під марками "Щедрий Дар", "Стожар" та "Чумак", ухвалив рішення про повне зупинення роботи усіх своїх олійноекстракційних заводів. Також компанія призупинила закупівлю насіння.

Упродовж останніх кількох діб російська армія продовжувала атаки по українських виробництвах. Серед цілей росіян були і потужності компанії Kernel: ворог пошкодив виробничі будівлі, обладнання та резервуари. Про це пресслужба компанії повідомила у четвер, 12 листопада, пише видання Forbes.

Представники Kernel пояснили, що робота олійноекстракційного виробництва відбувається за безперервним технологічним циклом. Воно має підвищений рівень пожежної небезпеки, через що ризики для життя працівників значно зростають внаслідок ворожих влучань. Через це компанія була вимушена повністю зупинити роботу всіх своїх заводів.

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Також у компанії повідомили, що наразі на підприємствах виконано протоколи безпечного зупинення виробництва. Працівників переведено у безпечні умови.

Водночас у Kernel наголосили, що компанія продовжує відвантажувати продукцію зі своїх запасів, зберігаючи операційну та економічну стійкість. Там запевнили, що виконають домовленості із партнерами.

Що відомо про продукцію Kernel в Україні

Як повідомляє агентство Інтерфакс-Україна, агрохолдингу Kernel належать загалом вісім олійноекстракційних заводів. Річна потужність перероблення становить 3,5 мільйона тонн соняшникового насіння. Виробництва компанії розташовані у низці регіонів України, зокрема у Полтавській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській та Харківській областях.

Forbes пише, що Kernel на українському ринку продає соняшникову олію під брендами "Щедрий Дар", "Стожар" та "Чумак".

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну агрохолдинг займав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії. Компанія забезпечувала близько 9% світового виробництва цієї продукції.

Нагадаємо, днями агентство Укрінформ із посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомило, що РФ хоче знищити харчову промисловість в Україні.

Також нещодавно РФ атакувала склад одного з головних видавництв України.