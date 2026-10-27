ЗС РФ атакували склад одного з головних видавництв України: чи вийдуть новинки для читачів

Одне з найбільших українських видавництв "КСД" повідомляє про втрату примірників книжок і новин через атаку РФ на склад компанії в Харківській області. Наразі видавці кажуть про тимчасове призупинення роботи для оцінки наслідків.

В "КСД" додають, що внаслідок атаки росіян усі співробітники не постраждали. Про це йдеться в заяві видавництва в Facebook.

"Ми змушені повідомити, що ворог поцілив у наш склад. Атака на район, де він розташований, триває. Сьогодні фортуна нам не усміхнулася. Ми дуже хочемо показати вам новинки, які готували на листопад. Але поки з’ясовуємо деталі, ще не можемо оцінити масштаби руйнувань і зрозуміти, як працюватимемо далі", — вказано в повідомленні.

"КСД" повідомляє про атаку на один зі складів компанії на Харківщині Фото: КСД

У "КСД" кажуть, що наразі призупинили запуск новин, які планувалися на 5 листопада. Наразі видавці планують перенести анонси та оцінити ситуацію через наслідки ворожих атак.

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"Уже зараз зрозуміло, що наслідки атаки неминуче вплинуть на вихід новинок, старт якого ми планували на 5 листопада. Ми ще не маємо всієї інформації, але стежитимемо за розвитком подій і повідомлятимемо вам новини якомога оперативніше", — йдеться в повідомленні видавців.

Терор РФ проти книжкової галузі України: деталі

Починаючи з літа 2026 року, армія РФ завдає ударів по об'єктах цивільного призначення, зокрема по складах і локаціях з книжкового продукцією. Наразі КІЛЬКІСТЬ втрачених найменувань книжок за літо 2026 року оцінено в 13 млн одиниць.

Серед об'єктів, які перебували під атакою, був удар ЗС РФ по книжковому ринку "Петрівка". Внаслідок атаки локація, відома серед букіністів і фанатів книжок, практично повністю була знищена.

Наразі майже 100 різних видавництв утратили сотні тисяч книжок через удари РФ. Серед найбільш постраждалих — видавництва "Лабораторія", "Наш Формат", "книголав" та низка інших.

Згодом стало відомо, що популярна книгарня закриває простори на вокзалах Києва й Одеси через "безпекову ситуацію". Попри завершення роботи цих просторів, інші точки книгарень в Україні продовжують працювати.