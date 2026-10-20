Популярна книгарня закриває простори на вокзалах Києва й Одеси через "безпекову ситуацію": деталі

Популярна українська мережа книгарень "Є" заявила про закриття двох локацій на вокзалах Києва й Одеси. Попри завершення роботи цих просторів, інші точки книгарень в Україні продовжують працювати.

Головним фактором зупинки роботи в цих локаціях стала питання безпеки на тлі постійних обстрілів ЗС РФ по містах. Про це йдеться в заяві книгарні в Instagram.

"На жаль, безпекова ситуація та обставини, у яких ми всі зараз перебуваємо, не дають змоги повноцінно працювати й надалі розвивати ці простори", — вказано в тексті.

В мережі подякували всім відвідувачам, хто користувався її послугами "перед відпусткою, дорогою додому чи в нову подорож". Наразі про те, коли повернуться ці локації до роботи, в книгарні не вказують. Попри закриття двох локацій, сама мережа продовжить працювати по всій території України.

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Терор РФ проти книжкової галузі України: деталі

Починаючи з літа 2026 року, російська армія завдає ударів по об'єктах цивільного призначення, зокрема по складах і локаціях з книжкового продукцією. Наразі число втрачених найменувань книжок за літо 2026 року оцінюється в приблизно 13 млн одиниць.

Серед постійних ударів РФ по Києву та області показовим є удар ЗС РФ по книжковому ринку "Петрівка". Внаслідок атаки локація, відома серед букіністів і фанатів книжок, практично повністю була знищена.

Наразі майже 100 різних видавництв утратили сотні тисяч книжок через удари РФ. Серед найбільш постраждалих — видавництва "Лабораторія", "Наш Формат", "книголав" та низка інших.