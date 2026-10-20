Популярный книжный магазин закрывает локации на вокзалах Киева и Одессы из-за "ситуации с безопасностью": детали

Популярная украинская сеть книжных магазинов "Є" объявила о закрытии двух филиалов на вокзалах Киева и Одессы. Несмотря на прекращение работы этих магазинов, остальные филиалы сети в Украине продолжают работать.

Главным фактором приостановки работы в этих местах стали соображения безопасности на фоне постоянных обстрелов городов со стороны ВС РФ. Об этом говорится в заявлении книжного магазина в Instagram.

"К сожалению, ситуация с безопасностью и обстоятельства, в которых мы все сейчас находимся, не позволяют полноценно работать и дальше развивать эти пространства", — говорится в тексте.

В сети поблагодарили всех посетителей, которые пользовались её услугами "перед отпуском, по дороге домой или в новое путешествие". На данный момент в книжном магазине не сообщают, когда эти точки возобновят работу. Несмотря на закрытие двух точек, сама сеть продолжит работу по всей территории Украины.

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Террор РФ против книжной отрасли Украины: подробности

Начиная с лета 2026 года российская армия наносит удары по объектам гражданского назначения, в частности по складам и местам хранения книжной продукции. В настоящее время количество утраченных наименований книг за лето 2026 года оценивается примерно в 13 млн экземпляров.

Среди постоянных ударов РФ по Киеву и области особенно показателен удар ВС РФ по книжному рынку "Петровка". В результате атаки это место, известное среди букинистов и любителей книг, было практически полностью уничтожено.

В настоящее время почти 100 различных издательств потеряли сотни тысяч книг в результате ударов со стороны РФ. Среди наиболее пострадавших — издательства "Лаборатория", "Наш Формат", "Книголав" и ряд других.