ВС РФ атаковали склад одного из крупнейших издательств Украины: выйдут ли новинки для читателей

Одно из крупнейших украинских издательств "КСД" сообщает о потере экземпляров книг и газет в результате атаки РФ на склад компании в Харьковской области. На данный момент издатели заявляют о временной приостановке работы для оценки последствий.

В "КСД" добавляют, что в результате атаки россиян никто из сотрудников не пострадал. Об этом говорится в заявлении издательства в Facebook.

"Мы вынуждены сообщить, что враг нанёс удар по нашему складу. Атака на район, где он расположен, продолжается. Сегодня удача нам не улыбнулась. Мы очень хотим показать вам новинки, которые готовили к ноябрю. Но пока выясняем детали, ещё не можем оценить масштабы разрушений и понять, как будем работать дальше", — говорится в сообщении.

"КСД" сообщает об атаке на один из складов компании в Харьковской области Фото: КСД

В "КСД" сообщают, что на данный момент приостановили запуск новостей, запланированный на 5 ноября. Сейчас издатели планируют перенести анонсы и оценить ситуацию с учетом последствий вражеских атак.

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"Уже сейчас ясно, что последствия атаки неизбежно повлияют на выпуск новинок, старт которого мы планировали на 5 ноября. У нас пока нет всей информации, но мы будем следить за развитием событий и сообщать вам новости как можно оперативнее", — говорится в сообщении издателей.

Террор РФ против книжной отрасли Украины: подробности

Начиная с лета 2026 года армия РФ наносит удары по объектам гражданского назначения, в частности по складам и местам хранения книжной продукции. В настоящее время количество утраченных наименований книг за лето 2026 года оценивается в 13 млн экземпляров.

Среди объектов, подвергшихся атаке, был удар ВС РФ по книжному рынку "Петровка". В результате атаки это место, известное среди букинистов и книголюбов, было практически полностью уничтожено.

В настоящее время почти 100 различных издательств потеряли сотни тысяч книг в результате ударов со стороны РФ. Среди наиболее пострадавших — издательства "Лаборатория", "Наш Формат", "Книголав" и ряд других.

Впоследствии стало известно, что популярный книжный магазин закрывает свои точки на вокзалах Киева и Одессы из-за "ситуации с безопасностью". Несмотря на прекращение работы этих точек, другие филиалы книжного магазина в Украине продолжают работать.