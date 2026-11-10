Під загрозою молокозаводи і м'ясокомбінати: РФ хоче знищити харчову промисловість в Україні, — ГУР

За даними розвідки, Росія планує удари по молоко- та маслозаводах, м'ясокомбінатах, птахофабриках та інших підприємствах харчової промисловості.

Російська Федерація не збирається припиняти атаки по цивільній інфраструктурі та складських приміщеннях. Натомість, вона готує удари по об’єктах харчової промисловості. Під загрозою ворожих атак можуть опинитися українські і іноземні підприємства на території України. Про це пише "Укрінформ" із посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Як зазначає джерело, під атакою росіян можуть опинитися:

об’єкти зберігання та переробки сільськогосподарських культур, зокрема елеваторна та складська інфраструктура,

об’єкти виробництва соняшникової та інших рослинних олій,

а також – молоко- та маслозаводи, м’ясокомбінати, птахофабрики та інші підприємства харчпрому.

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"Мета Росії – дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом удару по продовольчій безпеці та через подальшу інформаційну кампанію з деморалізації суспільства, завдати суттєвих збитків економіці нашої держави, зменшити валютні надходження до українського бюджету", – сказав співрозмовник агентства.

Він додав, що план Кремля — завдати збитків харчовій промисловості України, також спрямований на збільшення частки російського експорту агропродукції – зокрема, до країн Африки, Близького Сходу та Азії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Сергій Корецький закликав підприємців заздалегідь готуватися до можливого пошкодження або знищення виробництв через російські атаки.

Крім цього, в інтерв'ю Фокусу економіст Андрій Новак пояснив, чому продукти продовжуватимуть дорожчати, чи загрожує Україні продовольчий дефіцит і чому покращення рівня життя поки що не варто очікувати.