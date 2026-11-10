Под угрозой молокозаводы и мясокомбинаты: РФ будет бить по пищевой промышленности в Украине, — ГУР

По данным разведки, Россия планирует удары по молоко- и маслозаводам, мясокомбинатам, птицефабрикам и другим предприятиям пищевой промышленности.

Российская Федерация не собирается прекращать атаки по гражданской инфраструктуре и складским помещениям. Она готовит удары по объектам пищевой промышленности. Под угрозой вражеских атак могут оказаться украинские и иностранные предприятия на территории Украины. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны.

Как отмечает источник, под атакой россиян могут оказаться:

объекты хранения и переработки сельскохозяйственных культур, в частности элеваторная и складская инфраструктура,

объекты производства подсолнечного и других растительных масел,

а также – молоко- и маслозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики и другие предприятия пищепрома.

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"Цель России – дестабилизировать ситуацию в Украине путем удара по продовольственной безопасности и через дальнейшую информационную кампанию по деморализации общества, нанести существенный ущерб экономике нашего государства, уменьшить валютные поступления в украинский бюджет", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что план Кремля — нанести ущерб пищевой промышленности Украины, также направлен на увеличение доли российского экспорта агропродукции – в частности, в страны Африки, Ближнего Востока и Азии.

Напомним, премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал предпринимателей заранее готовиться к возможному повреждению или уничтожению производств из-за российских атак.

Кроме этого, в интервью Фокусу экономист Андрей Новак объяснил, почему продукты будут продолжать дорожать, угрожает ли Украине продовольственный дефицит и почему улучшения уровня жизни пока не стоит ожидать.