РФ может ударить по любому предприятию: Корецкий призвал бизнес готовиться

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал предпринимателей заранее готовиться к возможному повреждению или уничтожению производств в результате российских атак. Среди рекомендованных мер — поиск запасных площадок, договоренности с поставщиками и сотрудничество с другими компаниями.

Об этом он заявил в ходе Киевского международного экономического форума, сообщает "Новости.LIVE".

По словам Корецкого, во время общения с владельцами компаний и топ-менеджерами он заметил, что некоторые предприниматели надеются избежать российских ударов. Они считают, что ракеты и дроны не поразят именно их предприятия или не затронут их отрасли.

Премьер-министр подчеркнул, что бизнесу следует заранее продумать действия на случай наихудшего сценария. В частности, предпринимателям рекомендуют найти альтернативные помещения для производства и договориться о взаимопомощи с партнерами.

Для производителей потребительских товаров одним из вариантов может стать выпуск продукции под другой торговой маркой на мощностях других компаний. Также важно заранее согласовать с поставщиками возможные изменения в работе и заключить предварительные договоры, чтобы в случае перебоев быстрее получить необходимые товары и материалы.

Видео дня

"То есть лучше предусмотреть самый критический сценарий и быть к нему готовым, даже если он не реализуется, чем оказаться в неожиданной для себя ситуации", — подчеркнул Корецкий.

Отдельно глава правительства рассказал о государственных мерах поддержки производства и экспорта. В частности, Украина работает над вопросом европейского механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), который влияет на торговлю металлургической продукцией. Киев просит предусмотреть квоты на выбросы и продлить соответствующие сроки на период войны, чтобы украинские производители могли и в дальнейшем экспортировать металл в Европейский Союз.

Правительство также поддерживает аграрный сектор. По словам Корецкого, украинские предприятия наращивают производство биоэтанола, что создает возможности для увеличения его продаж. Государство также работает над упрощением таможенных процедур для экспорта аграрной продукции с высокой добавленной стоимостью.

В металлургической отрасли экспортные возможности, в частности, зависят от ситуации в Чёрном море.

Корецкий отметил, что в условиях войны государство вынуждено оперативно реагировать на угрозы и искать решения конкретных проблем предприятий. Для поддержки экономики используются, в частности, кредитование и страховые механизмы.

В то же время премьер-министр подчеркнул важность диверсификации бизнеса. Предприятиям следует не зависеть от одной производственной площадки, одного поставщика или одного способа доставки продукции.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" будет закрывать отделения при любом уровне угрозы — как "желтом", так и "красном". Компания также внедрила собственную систему выявления опасности. Если она определит риск для конкретного отделения, его работу приостановят даже без официального предупреждения.

Кроме того, Фокус выяснил, какие финансовые потери понесли "Укрпочта", "Новая почта" и Meest из-за российских атак и как они изменили работу службы доставки.