РФ може вдарити по будь-якому підприємству: Корецький закликав бізнес готуватися

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький закликав підприємців заздалегідь готуватися до можливого пошкодження або знищення виробництв через російські атаки. Серед рекомендованих заходів — пошук запасних майданчиків, домовленості з постачальниками та співпраця з іншими компаніями.

Про це він заявив під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляють Новини.LIVE.

За словами Корецького, під час спілкування з власниками компаній і топменеджерами він помітив, що деякі підприємці сподіваються уникнути російських ударів. Вони вважають, що ракети й дрони не влучать саме в їхні підприємства або не зачеплять їхні галузі.

Прем’єр-міністр наголосив, що бізнесу варто заздалегідь продумати дії на випадок найгіршого сценарію. Зокрема, підприємцям радять знайти альтернативні приміщення для виробництва та домовитися про взаємодопомогу з партнерами.

Для виробників споживчих товарів одним із варіантів може бути випуск продукції під іншою торговельною маркою на потужностях інших компаній. Також важливо заздалегідь узгодити з постачальниками можливі зміни в роботі та укласти попередні договори, щоб у разі перебоїв швидше отримати необхідні товари й матеріали.

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"Тобто, мислити в самому критичному сценарії, краще бути до цього готовим і це не спрацює, ніж опинитися в неочікуваній для себе ситуації", — наголосив Корецький.

Окремо очільник уряду розповів про державні заходи підтримки виробництва та експорту. Зокрема, Україна працює над питанням європейського механізму вуглецевого коригування імпорту CBAM, який впливає на торгівлю металургійною продукцією. Київ просить передбачити квоти на викиди та продовжити відповідні строки на період війни, щоб українські виробники могли й надалі експортувати метал до Європейського Союзу.

Уряд також підтримує аграрний сектор. За словами Корецького, українські підприємства нарощують виробництво біоетанолу, що створює можливості для збільшення його продажів. Держава працює і над спрощенням митних процедур для експорту аграрної продукції з високою доданою вартістю.

У металургійній галузі експортні можливості, зокрема, залежать від ситуації в Чорному морі.

Корецький зазначив, що в умовах війни держава змушена оперативно реагувати на загрози та шукати рішення для конкретних проблем підприємств. Для підтримки економіки використовують, зокрема, кредитування та страхові механізми.

Водночас прем’єр-міністр підкреслив важливість диверсифікації бізнесу. Підприємствам варто не залежати від одного виробничого майданчика, постачальника чи способу доставлення продукції.

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