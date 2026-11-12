Крупнейший производитель масла в Украине Kernel остановил работу всех заводов из-за атак РФ

Агрохолдинг Kernel, который продает в Украине подсолнечное масло под брендами "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак", принял решение о полной остановке работы всех своих маслоэкстракционных заводов. Также компания приостановила закупку семян.

В течение последних нескольких суток российская армия продолжала наносить удары по украинским производственным объектам. Среди целей россиян были и производственные мощности компании Kernel: враг повредил производственные здания, оборудование и резервуары. Об этом пресс-служба компании сообщила в четверг, 12 ноября, пишет издание Forbes.

Представители компании Kernel обьяснили, что работа маслоэкстракционного производства осуществляется по непрерывному технологическому циклу. Оно характеризуется повышенной пожарной опасностью, из-за чего риски для жизни работников значительно возрастают в результате вражеских попаданий. В связи с этим компания была вынуждена полностью остановить работу всех своих заводов.

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Кроме того, в компании сообщили, что в настоящее время на предприятиях выполнены протоколы безопасной остановки производства. Работники переведены в безопасные условия.

В то же время в Kernel подчеркнули, что компания продолжает отгружать продукцию со своих запасов, сохраняя операционную и экономическую стабильность. Там заверили, что выполнят договоренности с партнерами.

Что известно о продукции Kernel в Украине

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", агрохолдингу Kernel принадлежит в общей сложности восемь маслоэкстракционных заводов. Годовая мощность переработки составляет 3,5 миллиона тонн семян подсолнечника. Производственные предприятия компании расположены в ряде регионов Украины, в частности в Полтавской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Кировоградской и Харьковской областях.

Forbes сообщает, что компания Kernel продает подсолнечное масло на украинском рынке под брендами "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак".

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину агрохолдинг занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла. На долю компании приходилось около 9% мирового производства этой продукции.

Напомним, на днях агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны сообщило, что РФ намерена уничтожить пищевую промышленность в Украине.

Кроме того, недавно РФ нанесла удар по складу одного из крупнейших издательств Украины.