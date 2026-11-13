Компанія "Королівський Смак" зупиняє виробництво: які причини називають

Виробництво зупиняє "Королівський Смак" – один із великих виробників бакалійної продукції, соусів і рослинних олій. Причинами в компанії назвали проблеми з електропостачанням та воєнні загрози, що може позначитися на наявності окремих товарів у магазинах.

Роботу призупиняє компанія "Королівський Смак". Про це йдеться в її заяві. Причинами названо проблеми з електропостачанням і воєнні загрози.

Підприємство є великим виробником та експортером бакалійної продукції, соусів і рослинних олій, зокрема майонезу й кетчупів, які представлені в більшості українських супермаркетів. Найболючішим рішенням у компанії назвали саме звільнення людей.

"Найважче в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина", – ідеться в повідомленні.

Стабільно працювати підприємству не дають постійні перебої з електроенергією, а загроза обстрілів, наголошують у компанії, створює додаткові ризики для самих працівників. Наразі там завершують відвантаження готової продукції та зупиняють виробничі процеси.

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Варто зазначити, що "Королівський смак" – українська торгова марка продуктів харчування, власником і виробником якої є приватне підприємство "Віктор і К". Компанія базується в селищі Власівка на Кіровоградщині й входить до числа найбільших гравців олійно-жирової галузі України.

Раніше повідомлялося, що агрохолдинг Kernel, який продає в Україні соняшникову олію під марками "Щедрий Дар", "Стожар" та "Чумак", ухвалив рішення повністю зупинити роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів. Закупівлю насіння компанія також призупинила.

Також під загрозою через російські удари по харчовій промисловості опинилося не лише саме виробництво, а й експорт продукції, який приносить Україні мільярди доларів. Усі свої заводи та закупівлю насіння вже зупинив найбільший виробник соняшникової олії – Kernel, а на Кіровоградщині виробництво припиняє та скорочує працівників компанія "Королівський смак". Чи зникне соняшникова олія з полиць супермаркетів, що буде з цінами й чому найбільші втрати можуть лягти саме на українських фермерів — розбиралося видання "Фокус".