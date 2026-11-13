Компания "Королевский Вкус" приостанавливает производство: какие причины называют

"Королевский Вкус" — один из крупных производителей бакалейной продукции, соусов и растительных масел — приостанавливает производство. В качестве причин в компании назвали проблемы с электроснабжением и военные угрозы, что может сказаться на наличии отдельных товаров в магазинах.

Компания "Королевский Вкус" приостанавливает работу. Об этом говорится в её заявлении. В качестве причин названы проблемы с электроснабжением и военные угрозы.

Предприятие является крупным производителем и экспортером бакалейной продукции, соусов и растительных масел, в частности майонеза и кетчупов, которые представлены в большинстве украинских супермаркетов. Самым болезненным решением в компании назвали именно увольнение сотрудников.

"Самое сложное в этой ситуации то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым сотрудником стоит его семья", — говорится в сообщении.

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Стабильной работе предприятия мешают постоянные перебои с электроснабжением, а угроза обстрелов, как отмечают в компании, создает дополнительные риски для самих работников. В настоящее время там завершают отгрузку готовой продукции и останавливают производственные процессы.

Стоит отметить, что "Королевский вкус" — украинская торговая марка продуктов питания, владельцем и производителем которой является частное предприятие "Виктор и К". Компания базируется в поселке Власовка в Кировоградской области и входит в число крупнейших игроков масложировой отрасли Украины.

Ранее сообщалось, что агрохолдинг Kernel, который продает в Украине подсолнечное масло под брендами "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак", принял решение полностью приостановить работу всех своих маслоэкстракционных заводов. Закупку семян компания также приостановила.

Кроме того, из-за российских ударов по пищевой промышленности под угрозой оказалось не только само производство, но и экспорт продукции, приносящий Украине миллиарды долларов. Крупнейший производитель подсолнечного масла — Kernel — уже остановил работу всех своих заводов и закупку семян, а в Кировоградской области компания "Королевский вкус" приостанавливает производство и сокращает сотрудников. Исчезнет ли подсолнечное масло с полок супермаркетов, что будет с ценами и почему наибольшие потери могут лечь именно на украинских фермеров — разбиралось издание "Фокус".