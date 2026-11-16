РФ атакувала харчове підприємство в Дніпрі: в мережі пишуть про "Олейну" — що відомо

Унаслідок російської атаки на підприємство харчової промисловості в Дніпрі спалахнула пожежа. За попередніми даними місцевих ЗМІ, під удар потрапив завод, де виробляють соняшникову олію "Олейна", проте офіційного підтвердження цьому поки немає.

Вдень 16 листопада армія Росії завдала удару по заводу "Олейна" у Дніпрі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє волонтер та блогер Тимофій Кучер. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа написав, що ворог влучив у обʼєкт харчової промисловості. На місці спалахнула пожежа.

Офіційного підтвердження того, яке саме підприємство постраждало, наразі немає. Інформацію про постраждалих уточнюють.

"Олейну" називають однією з найпопулярніших марок соняшникової олії на українському ринку. Атака припала на період, коли переробка соняшнику в країні вже помітно скоротилася – кілька великих підприємств зупинили роботу через відключення світла та безпекову ситуацію.

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Чи позначиться пошкодження виробництва на наявності олії в магазинах, поки невідомо: ні виробник, ні галузеві асоціації ситуацію не коментували.

Раніше повідомлялося, що роботу зупинили ще два українські виробники олії. Компанія "Дельта Вілмар Україна" зупинила всі свої потужності, зокрема олійноекстракційний завод на Одещині, а дніпровський завод "Потоки" припинив закупівлю та переробку насіння соняшнику.

Також повідомлялося, що виробництво зупиняє "Королівський смак" – один із великих виробників бакалії, соусів і рослинних олій. Проблеми з електропостачанням і воєнні загрози, які в компанії назвали причинами, можуть позначитися на наявності окремих товарів у магазинах.

Крім цього, агрохолдинг Kernel, під марками якого в Україні продають соняшникову олію "Щедрий Дар", "Стожар" і "Чумак", повністю зупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів і призупинив закупівлю насіння.