Россия нанесла удар по предприятию "Королевский вкус": уничтожено оборудование и готовая продукция

Пожар, возникший на предприятии после обстрела, уничтожил и повредил оборудование и готовую продукцию.

В понедельник, 16 ноября, в результате российского удара предприятие компании "Королевский вкус" получило значительные повреждения. Пожар, возникший после обстрела, уничтожил и повредил оборудование и готовую продукцию, сообщил директор по связям с общественностью компании Геннадий Тертичный.

"Сокрушительный удар вызвал масштабный пожар, в результате которого было уничтожено и повреждено производственное оборудование, а также утрачены большие объемы готовой продукции", — отметил Тертичный в своём сообщении.

В настоящее время команда "Королевского вкуса" занимается устранением последствий атаки.

Удар по предприятию

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своём Telegram-канале сообщил, что 16 ноября под вражеской атакой оказалось одно из пищевых предприятий в Александрийском районе. По состоянию на 14:44 было известно о двух пострадавших.

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Последствия российского удара по предприятию "Королевский вкус" Фото: Геннадий Тертичный

Компания "Королевский Вкус" приостанавливает производство

"Королевский Вкус" — один из крупных производителей бакалейной продукции, соусов и растительных масел — приостанавливает производство. В качестве причин в компании назвали проблемы с электроснабжением и военные угрозы, что может сказаться на наличии отдельных товаров в магазинах.

В комментарии "Суспильному" Геннадий Тертичный рассказал, что постоянные перебои с электроснабжением не позволяют обеспечить стабильную работу предприятия, а угроза обстрелов создает дополнительные риски для работников. В настоящее время компания завершает отгрузку готовой продукции и приостанавливает производственные процессы.

"Компания "Королевский вкус" сообщает о вынужденной остановке производства, полном прекращении закупок всех видов масличных культур и сокращении персонала из-за критической ситуации с электроснабжением и постоянной угрозы ракетных и дронных ударов. Самое тяжелое в этой ситуации то, что мы вынуждены оставлять людей без работы. Многие работают с нами годами, и мы понимаем, что за каждым работником стоит его семья", — отметил Тертичный.

Напомним, ранее Фокус писал, что агрохолдинг Kernel, который продает в Украине подсолнечное масло под брендами "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак", принял решение полностью остановить работу всех своих маслоэкстракционных заводов. Закупку семян компания также приостановила.

Кроме того, на днях агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны сообщило, что РФ намерена уничтожить пищевую промышленность в Украине.