РФ вдарила по підприємству "Королівський смак": знищене обладнання та готова продукція

Пожежа, що виникла на підприємстві після обстрілу, знищила та пошкодила обладнання та готову продукцію.

У понеділок,16 листопада, внаслідок російського удару підприємство компанії "Королівський смак" зазнало значних пошкоджень. Пожежа, що виникла після обстрілу, знищила та пошкодила обладнання та готову продукцію, повідомив директор із зв'язків з громадськістю компанії Геннадій Тертичний.

"Нищівний удар спричинив масштабну пожежу, внаслідок якої було знищено та пошкоджено виробниче обладнання, а також втрачено великі обсяги готової продукції", — зазначив Тертичний у дописі.

Наразі команда "Королівського смаку" працює над ліквідацією наслідків атаки.

Удар по підприємству

Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі писав, що 16 листопада під ворожою атакою опинилося одне з харчових підприємств в Олександрійському районі. Станом 14:44 було відомо про двох травмованих.

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Наслідки російського удару по підприємстві "Королівський смак" Фото: Геннадій Тертичний

Компанія "Королівський Смак" зупиняє виробництво

Виробництво зупиняє "Королівський Смак" – один із великих виробників бакалійної продукції, соусів і рослинних олій. Причинами в компанії назвали проблеми з електропостачанням та воєнні загрози, що може позначитися на наявності окремих товарів у магазинах.

У коментарі "Суспільному" Геннадій Тертичний розповів, що постійні перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу підприємства, а загроза обстрілів створює додаткові ризики для працівників. Наразі компанія завершує відвантаження готової продукції та зупиняє виробничі процеси.

"Компанія "Королівський смак" повідомляє про вимушену зупинку виробництва, повне припинення закупівлі всіх видів олійних культур та скорочення персоналу через критичну ситуацію з електропостачанням і постійну загрозу ракетних та дронових ударів. Найважче в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина", — зазначив Тертичний.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що агрохолдинг Kernel, який продає в Україні соняшникову олію під марками "Щедрий Дар", "Стожар" та "Чумак", ухвалив рішення повністю зупинити роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів. Закупівлю насіння компанія також призупинила.

Крім цього, днями агентство Укрінформ із посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомило, що РФ хоче знищити харчову промисловість в Україні.