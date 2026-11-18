Через атаку реактивних дронів РФ у Києві почалась пожежа на 11 поверсі багатоповерхівки. Люди намагаються врятуватись з палаючих квартир.

Вдень 18 листопада ЗС РФ вдарила реактивними дронами по Києву й уламки БпЛА впали у Печерському районі столиці, повідомив журналіст Андрій Смолій у Telegram-каналі. На відео з місця подій — хмара диму, яка охопила багатоповерхівку у ЖК "Новопечерські Липки" та російський безпілотник, який пішов "у піке" та несеться вниз. Фокус не публікує кадри атаки та займання з міркувань безпеки.

Перша інформація про займання у Києві після атаки РФ з'явилось у мережі близько 15:55. Вказується, що стоп диму помітили у Липках та у Печерську. У Печерському районі уламки БпЛА врізались у 28-поверховий будинок, а пожежа зайнялась посередині — на 11 поверсі, написав міський голова Віталій Кличко. Посадовець також уточнив, що уламки упали у парковій зоні. Інформації про поранених поки не надходило: усі служби прямують на місце інциденту.

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Обстріл Києва — Кличко про удар РФ вдень 18 листопада Фото: Скриншот

Повітряні сили ЗСУ попереджали про наліт дронів РФ, які рухались у напрямку Києва. Після 15:44 була інформація про БпЛА над Димером, Великою Димеркою, Броварами, Дарницею, Березняками, Звіринцем.

Обстріл Києва — деталі ударів РФ

Зазначимо, в ніч на 16 листопада відбувся ще один обстріл Києва, під час якого РФ, окрім дронів, використала балістичні ракети. Кияни повідомили про звуки вибухів, а зранку президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни атакували Північний та Південний мости. По мостах сумарно вдарили сім балістичних ракет "Іскандер": чотири — на Південний, три — на Північний. Міська влада повідомила про перебої з водою та теплом на лівому березі й закрила рух, але вже після обіду частково відновили: спершу відкрили смугу на Південному мосту, а згодом — на Північному. Тим часом зранку у мережі з'явились кадри з великими заторами, від яких потерпали кияни через закриття мостів. На відео з вулиць столиці — кілометрові ряди машин, які повільно повзуть вулицями.

Тим часом 12 листопада від удару РФ постраждав Шевченківський район Києва. На кадрах місця подій показали удар російського дрона прямо посеред проїжджої частини поруч з автобусом та автомобілями. Кілька киян отримали легкі поранення, згоріло одне авто, а автобус посікло уламками.

Нагадуємо, 14 жовтня РФ вдарила по Києву балістичними ракетами "Іскандер" та гіперзвуковими ракетами "Циркон": влада розповіла про наслідки атаки.