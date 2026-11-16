Київ паралізувало гігантськими заторами: водії масово застрягли на під'їздах до мостів (відео)

У понеділок, 16 листопада, у Києві з самого ранку суттєво ускладнився рух транспорту з лівого на правий берег столиці. На під’їздах до мостів через Дніпро утворилися великі затори, через що водіям доводиться долати звичні маршрути в умовах щільного руху.

Про ранкові затори повідомили місцеві ЗМІ, опублікувавши відео з дорожньою ситуацією.

На кадрах видно значне скупчення авто на дорогах, що ведуть із лівого берега на правий.

Київ має кілька мостів, які з’єднують лівобережну та правобережну частини міста. Серед них — Північний, Подільський, міст Метро, міст Патона, Південний і Дарницький. Саме цими шляхами водії дістаються з однієї частини столиці до іншої.

Водночас у повідомленні не уточнюється, на яких саме мостах і прилеглих до них дорогах утворилися найбільші затори.

Раніше повідомлялося, що проблеми з транспортним сполученням між лівим і правим берегами Києва виникають регулярно. Зокрема, подібну ситуацію спостерігали вранці 12 листопада, про що написав місцевий паблік "Київ інфо". У мережі опублікували відео, автор якого пояснив, що затор охопив чотири смуги руху через водіїв, які ігнорують нову схему організації руху та продовжують їхати прямо, попри заборону.

Видео дня

За словами чоловіка, деякі водії демонструють посвідчення різних служб і намагаються довести, що мають право рухатися проти загального потоку. Через це виникають перешкоди для інших учасників дорожнього руху, а окремі міські автобуси змушені простоювати в заторах до години.

Також раніше фахівець із комунікацій Олександр Равчев прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний громадський транспорт у Києві, назвавши її популістською. Водночас він зазначив, що сама пропозиція має сенс, адже подібну практику вже запровадили в окремих містах Європи та Латинської Америки. За оцінкою експерта, така ініціатива має три загальні переваги та ще одну, актуальну саме для Києва.