Показують "корочки": у Києві утворився корок біля мосту через "особливих" водіїв (відео)

У Києві деякі автомобілісти не дотримуються нової схеми руху через мости та хочуть перебратись на протилежний берег, розмахуючи посвідченнями різних служб. В підсумку блокується рух транспорту, а деякі міські автобуси стоять в корках по годині.

Зранку 12 листопада у Києві зафіксували чергові проблеми з рухом по мостах з правого на лівий берег Дніпра та навпаки, повідомили у місцевому пабліку "Київ інфо". У мережі з'явилось відео з місця подій, на якому чоловік розповів, чому, на його думку, утворюються корки. З'ясувалось, що у корку стоїть чотири смуги транспорту, оскільки деякі водії не дотримуються схеми руху та їдуть навпростець, попри заборону. Чоловіки показують різні посвідчення та намагаються переконати, що їм можна рухатись проти руху решти транспорту.

Чоловік записав кадри ситуації на під'їзді до Північного мосту з боку Троєщини. Міст закритий у певному напрямку, при цьому машини й далі намагаються прорватись на той бік, рухаючись по обочинах та по тротуарах. Автор запису сказав, що через таких водіїв автобуси з кількома десятками пасажирів стоять в корках по годині. З його слів, деякі водії показують посвідчення державних структур, щоб довести право на порушення схеми руху. Наприклад, були "корочки" прокуратури та інших структур, але на поліцію це не подіяло й авто розвернули.

Видео дня

"Затор з Троєщини величезний. Чотири смуги авто намагаються чомусь проїхати на Північний міст, хоча з понеділка проїзд для приватних автівок перекритий, а можна лише громадському транспорту. Водії прикидаються, що вони не знають, не розуміють, деякі показують "корочки". Поліція не пропускає ні прокуратуру, нікого. Навіщо ці всі водії їдуть: вони сподіваються, що їхнє "корочки" спрацюють", — сказав автор відео.

У кадр потрапив виїзд на міст, який перегородила патрульна поліція, кілька десятків приватних автівок, які хочуть проїхати на Північний міст, та автобус з пасажирами, який застряг у "морі" приватних автомобілів.

На сторінках соцмереж Патрульної поліції Києва поки немає коментарів щодо ситуації з мостами та з водіями, які намагаються порушити режим руху,

Ситуація на мостах в Києві — що відомо

Зазначимо, у жовтні та листопада ЗС РФ вдарили по Південному та Північному мостах у Києві та дещо пошкодили дорожнє полотно, повідомив міський голова Віталій Кличко. Мости закрили на добу-дві, тим часом провели ремонт та частково відновили рух. 9 листопада МВС України заявило, що запроваджують нову схему руху через Північний, Південний та інші київські мости, щоб не було заторів та інших проблем. Обмеження для Північного мосту — вантажні авто їдуть через Дарницький міст, рух з лівого берега на правий лише для громадського транспорту, з правого на лівий — дві смуги для громадського транспорту та приватних авто.

Нагадуємо, Фокус писав про корки після ударів РФ по Південному мосту: автомобілі стояли в кілометрових чергах на Дарницький міст.