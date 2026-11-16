Киев парализовало гигантскими пробками: водители массово застряли на подъездах к мостам (видео)

В понедельник, 16 ноября, в Киеве с самого утра значительно затруднилось движение транспорта с левого на правый берег столицы. На подъездах к мостам через Днепр образовались большие пробки, из-за чего водителям приходится преодолевать привычные маршруты в условиях плотного движения.

Об утренних пробках сообщили местные СМИ, опубликовав видео с дорожной обстановкой.

На кадрах видно значительное скопление автомобилей на дорогах, ведущих с левого берега на правый.

В Киеве есть несколько мостов, соединяющих левобережную и правобережную части города. Среди них — Северный, Подольский, мост "Метро", мост Патона, Южный и Дарницкий. Именно по этим маршрутам водители добираются из одной части столицы в другую.

В то же время в сообщении не уточняется, на каких именно мостах и прилегающих к ним дорогах образовались самые большие пробки.

Ранее сообщалось, что проблемы с транспортным сообщением между левым и правым берегами Киева возникают регулярно. В частности, подобная ситуация наблюдалась утром 12 ноября, о чем написал местный паблик "Киев инфо". В сети опубликовали видео, автор которого пояснил, что пробка охватила четыре полосы движения из-за водителей, которые игнорируют новую схему организации движения и продолжают ехать прямо, несмотря на запрет.

Видео дня

По словам мужчины, некоторые водители предъявляют удостоверения различных служб и пытаются доказать, что имеют право двигаться против общего потока. Из-за этого возникают препятствия для других участников дорожного движения, а отдельные городские автобусы вынуждены простаивать в пробках до часа.

Кроме того, ранее специалист по коммуникациям Александр Равчев прокомментировал идею Зеленского о введении бесплатного общественного транспорта в Киеве, назвав ее популистской. В то же время он отметил, что само предложение имеет смысл, ведь подобная практика уже внедрена в отдельных городах Европы и Латинской Америки. По оценке эксперта, такая инициатива имеет три общих преимущества и еще одно, актуальное именно для Киева.