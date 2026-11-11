Битва за маршрутки: в чем преимущества бесплатного городского транспорта и что за кулисами

Зеленский предложил сделать общественный транспорт в Киеве бесплатным для пользователей по аналогии с тем, как это действует в Харькове. Это, конечно, популизм, и предложение сделано не от большого ума, но в целом концепция бесплатного общественного транспорта не является крамольной в современном урбанизме.

Некоторые города Европы и Латинской Америки имеют аналогичные практики. Наиболее известен Таллинн, где весь общественный транспорт бесплатный для зарегистрированных жителей.

В этом решении есть несколько философских и практических моментов.

Поскольку мы — общество, травмированное коммунизмом, то для среднего класса все, что называется "бесплатно", работает триггером, потому что на самом деле это за счет налогоплательщиков. Поэтому "бесплатный" транспорт в Киеве означает транспорт, оплаченный на средства бюджета, и многим может такое не нравиться чисто по принципу. Но это в общем-то неплохая идея.

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Во-первых, общественный транспорт — это не коммерческий сервис как таковой. Его суть — сшивать город между собой. И здесь возникает логичный вопрос — почему люди должны платить отдельно за то, что является необходимой функцией города? Вы же не платите деньги каждый раз, когда пользуетесь дорогами или тротуарами, или когда пересекаете один из мостов. Все это элементы транспортной инфраструктуры, выполняющие ту же функцию. Но здесь мы решили, что более логично финансировать их через налоги, а не через плату за пользование.

Во-вторых, "бесплатный общественный транспорт" может помочь победить главного врага современного мегаполиса — засилье автомобилей. Ибо единственное, что может заставить человека променять комфорт собственного авто на общественный транспорт — это блаженное ощущение халявы. Единственное, что здесь как раз не стоит идти по пути Таллинна, где транспорт сделали бесплатным только для зарегистрированных жителей, потому что в их случае это не дало уменьшения использования авто. Другие города, где разрешили бесплатно пользоваться транспортом и жителям агломераций, как раз существенно снизили использование автомобилей.

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В третьих, бесплатный транспорт упрощает управление им. Ты имеешь фиксированную сумму средств, которую нужно перечислить, и не тратишь деньги на контролеров, валидаторы, системы учета, программное обеспечение и работников, которые должны все считать и контролировать. Чем проще система, тем дешевле ее администрировать.

В-четвертых, в современных условиях это очень сильно дало бы поддержку морали киевлянам и гостям столицы, потому что они и так живут без света, тепла и воды, а тут еще и приходится платить несколько раз в день по 30 грн за транспорт, который неизвестно как ходит и будет ли вообще. Честно говоря, если воспринимать общественный транспорт Киева чисто как сервис, сейчас это мошенничество в чистом виде, когда с тебя дерут деньги за некачественно оказанную услугу.

Несмотря на эти преимущества, я думаю, что Кличко будет до последнего упираться этому решению. И проблема не в том, что он очень консервативен и не понимает прогрессивных урбанистических идей. Все банально проще.

Бесплатный общественный транспорт убьет маршрутку как явление. Они просто станут неконкурентоспособными. А маршрутки — это многолетний источник коррупционного кэша для киевских властей, и отказываться от этих денег у них явно нет желания.

Но если у Зеленского пойдут на принцип и найдут решение, как продавить эту идею, несмотря на сопротивление Кличко, то, с одной стороны, Кличко потеряет коррупционные деньги, а с другой — жители города получат облегчение. Все равно выходит win-win ситуация.

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