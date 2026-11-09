Бесплатно, но никуда не едем: как Киев оказался в транспортной ловушке и почему за ее решение взялся Зеленский

Киев стоит в пробках, мосты работают с ограничениями, а Владимир Зеленский предлагает бесплатный проезд в автобусах. Но спасёт ли это столицу от транспортного коллапса? Эксперты объяснили Фокусу, почему новые схемы движения могут не сработать, что на самом деле поможет киевлянам и не является ли президентская инициатива попыткой отвлечь внимание от коррупционных скандалов.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября сообщил, что правительство подготовило варианты резервных транспортных схем для Киева. В настоящее время подсчитывают, сколько дополнительных единиц транспорта понадобится столице, а также разрабатывают решения по реорганизации дорожного движения. Президент поручил разработать план действий, который позволит обеспечить стабильную работу наземного транспорта в условиях повреждения мостов и перебоев в работе метро. В частности, премьер-министр Сергей Корецкий должен подготовить программу бесплатного проезда в автобусах.

С 9 ноября в Киеве вводятся резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами. Их цель — разгрузить мосты и перераспределить транспортные потоки.

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Министр внутренних дел Иван Выговский сообщил, что на мосту Патона полицейские организуют реверсивное движение: с 7:00 до 10:00 три из пяти полос будут работать в направлении правого берега, а с 16:00 до 20:00 — в направлении левого.

На подъездах к Северному мосту патрульные будут направлять грузовики в объезд через Подольский мостовой переход. При этом планируется возобновить движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей в обратном направлении.

На Южном мосту грузовики, следующие с левого берега на правый, будут направляться через Дарницкий мост.

Однако способны ли такие изменения существенно улучшить ситуацию в столице, где транспортные проблемы уже приобрели масштабный характер? И поможет ли бесплатный проезд, если общественный транспорт не сможет удовлетворить потребности пассажиров?

Без анализа трафика транспортные эксперименты в Киеве сопряжены с рисками

Любые изменения в транспортной системе Киева — от введения реверсивного движения на мосту Патона до строительства туннелей и переправ — требуют предварительного анализа. Без исследования транспортных потоков невозможно определить, насколько эффективными будут предложенные решения.

Об этом в комментарии Фокусу заявил транспортный эксперт Дмитрий Беспалов. По его словам, прежде чем вносить изменения в организацию движения, город должен оценить текущую ситуацию и спрогнозировать последствия таких мер.

Этим должны заниматься специалисты КГГА, а именно Департамента транспортной инфраструктуры. Планировать транспортные решения без мониторинга на дорогах — это все равно что лечить пациента без проведения анализов. Шаги вслепую сопряжены с серьезными рисками. В ситуации с введением реверсивного движения на мостах решение может сработать, но важно понимать, на сколько именно процентов, ведь на это направляются финансовые средства.

Беспалов отмечает, что у Киева есть достаточно данных, которые можно изучить и сделать выводы, однако этого либо не делают, либо об этом не сообщают. По его словам, о транспортной ситуации для автомобилей когда-то косвенно судили по ценам на такси. Они остро реагируют на трафик и на дисбаланс спроса и предложения. Когда стоимость такси составляла от тысячи гривен, можно было констатировать, пусть и не транспортный коллапс, но существенные сложности с проездом.

Анализируя поручение Зеленского рассмотреть вариант введения бесплатного проезда для киевлян в общественном транспорте, эксперт привел пример Германии, где тоже пытались реализовать такую меру, но она оказалась неудачной. Украина также имела подобный опыт, и он тоже не дал положительных результатов, поскольку это не способствует развитию, а наоборот приводит к деградации городского транспорта.

"Эта система требует денег, инвестиций. А бесплатность и социальная направленность мешают развитию. Однако, с другой стороны, я понимаю, что в переходный период, пока пользоваться общественным транспортом не очень эффективно, логично сделать проезд бесплатным. Например, в случае частной корпорации, когда одна из услуг дает сбой, она, скорее всего, сделала бы её бесплатной для клиента на время, пока не разберётся с тем, как восстановить работу услуги в нормальном режиме. В этом контексте решение неплохое", — считает Беспалов.

Один автобус может выполнять работу за трое: как заставить общественный транспорт ездить быстрее

По мнению Беспалова, государство должно сосредоточиться не только на том, кто будет оплачивать проезд, но прежде всего на качестве самой транспортной услуги. В Киеве общественный транспорт ежедневно теряет время в пробках, которые в основном создают частные автомобили. Решить эту проблему могли бы выделенные полосы для автобусов, однако только при условии, что ими не будут пользоваться посторонние водители.

Для этого необходим эффективный контроль — камеры видеонаблюдения или патрульные полицейские, которые будут следить за соблюдением правил.

"Я бы ожидал от государства очень быстрого решения по поводу такого контроля на полосах общественного транспорта. Это крайне важно сделать. Тогда на них не будет легковых автомобилей, а общественный и экстренный транспорт будет ездить быстрее и надежнее. Один автобус может работать вместо трёх, которые стояли бы в пробках. Идея заключается в том, чтобы на городском транспорте можно было быстрее добраться до места назначения. Проблема общественного транспорта сейчас не в том, что он дорогой, а в том, что его не хватает. Люди толпятся в одном автобусе, поэтому приходится за них платить, ведь сервис плохой. В этом президент прав, но ожидать, что бесплатная услуга будет качественной, не стоит", — предупредил Беспалов.

Почему автобусы не заменят метро и как государство может помочь решить проблему пробок в Киеве

Дополнительные автобусы не способны компенсировать остановку метро в Киеве. Как пояснил транспортный эксперт, пропускная способность автобусов на порядок ниже, чем у линии метрополитена. Он сравнил метро с огромной трубой диаметром в один метр, подобной коллектору, тогда как автобус — с соломинкой, то есть функции схожи, но эффект и возможности — разные. Однако Беспалов подчеркнул, что вообще ничего не делать и не предлагать — было бы неправильно, поэтому определенные решения имеют право на существование. При этом он отметил, что сейчас важно "сгладить" пиковый спрос на транспорт в столице и рассказал, как этого можно было бы добиться.

У Киева есть два пика: утренний и вечерний. Они не сбалансированы. Утром люди едут с левого на правый берег, а вечером возвращаются. Поэтому нужны соответствующие решения, например, разнесение рабочего времени киевлян. Кто-то может начинать работать в 7 утра, а кто-то — в 10.

"Государство может способствовать этому. Многие министерства и госпредприятия могли бы показать пример. Конечно, это не так просто сделать, ведь нужно учитывать наличие детей и работу школ. Это комплекс мер, и тогда учебное заведение должно открываться раньше. Можно кого-то перевести на дистанционную работу. Например, сотрудников министерств — действительно ли необходимо их присутствие, может быть, они могут работать онлайн, а не ездить на рабочее место? Мне кажется, что это более реалистично и принесет больший эффект, чем другие идеи вроде резервных схем транспортного сообщения. То есть сейчас государство будет разрабатывать схемы объезда, но это не его дело, а вот помочь Киеву справиться с пиковым спросом — это его сфера деятельности", — отметил Беспалов.

Отвлечение внимания от "Карфагена" и имитация монархии: что стоит за новыми поручениями Зеленского

Политолог, доктор исторических наук Алексей Кошель в комментарии Фокусу отметил, что заявление Зеленского о намерении обеспечить жителям столицы бесплатный проезд в автобусах совпало по времени с громким скандалом — обсуждением новых подробностей по делу "Карфаген". По мнению эксперта, очевидно, что это дело будет иметь в дальнейшем гораздо более широкие масштабы, поскольку, по его словам, сложно поверить, что контроль над наркобизнесом осуществлялся исключительно в киевских кабинетах — он мог доходить до уровня областей и районов Украины.

"Поэтому команда президента довольно удачно переключила внимание. Мы сейчас обсуждаем, удачный ли это был шаг или нет, оправдан он или нет, входит ли он в его полномочия или нет. Мы критикуем Зеленского, но по сути все мы втянулись в эту большую предвыборную игру, когда удалось отвлечь наше внимание от крупных коррупционных дел. Пиарщики Банковой сработали эффективно. Но это решение выглядит абсурдным с управленческой точки зрения, ведь вопрос регулирования вида коммунального транспорта не входит в компетенцию главы государства. Этими поручениями исполнительной власти, которые дает Владимир Зеленский, он копирует посткоммунистических мелких цариков. Этим любили заниматься президенты в 90-е годы, в начале 2000-х", — напомнил Кошель.

Но тогда были хоть какие-то основания, ведь, как отметил политолог, президент имел большее влияние на исполнительную ветвь власти, чем сейчас. Сегодня, в условиях парламентско-президентской республики, поручения Кабмину выглядят странно. По мнению Кошеля, сегодня предпринимается попытка подчеркнуть единоличный режим правления Зеленского, будто бы он — единственный монарх, отвечающий за все вопросы.

"Каким на самом деле могло бы быть управленческое решение Владимира Зеленского по защите инфраструктуры Киева в этой ситуации? Не только мостов и транспортных магистралей. Президент мог бы инициировать на заседании СНБО рассмотрение вопроса о "Киевводоканале", а именно о его национализации и передаче в управление общине. Ведь проблемы его незащищенности, отсутствия воды в кранах у миллионов жителей столицы — это управленческие вопросы, их можно было бы решить, если бы своевременно приняли соответствующие решения. Сейчас киевская община владеет лишь частью акций "Киевводоканала", там есть ряд частных структур. При условии принятия такого решения раньше у нас была бы возможность получить положительные результаты от этого: резервное питание, более стабильная работа "Киевводоканала", — убежден политолог.

Подводя итог, Кошель высказал мнение, что сегодняшняя ситуация в целом демонстрирует серьезный кризис во власти, когда вместо сложных качественных управленческих мер, которые не будут восприниматься избирателями так ярко, как бесплатный проезд, выбираются другие — в формате пиар-игр. Подобное поведение прослеживается и на уровне исполнительной и законодательной ветвей власти. Это, по словам Кошеля, свидетельствует о глубоком системном управленческом кризисе, который очень больно бьет по государству в период жесткой фазы войны.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице затруднено движение транспорта. В частности, утром 9 ноября образовалась масштабная пробка в направлении правого берега от Дарницкой площади. Это стало следствием российских обстрелов столичных мостов.

В столице изменили организацию движения на трёх мостах. МВД приняло решение увеличить в Киеве количество патрульных экипажей, чтобы те регулировали движение транспорта, разгружали мосты и оказывали помощь водителям.