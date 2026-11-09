Транспортный коллапс в Киеве: огромная пробка образовалась от Дарницкой площади в сторону моста Патона

Водители говорят, что такого давно не видели. После атак россиян на мосты Киева добраться из одного района столицы в другой стало непросто.

"Огромная пробка образовалась от Дарницкой площади в сторону правого берега. Водители отмечают, что такой пробки давно не видели", — сообщает паблик "Киев Оперативный".

Утром 9 ноября перед мостом Патона образовались огромные пробки Фото: Киев оперативный

На Северном мосту ограничили движение в сторону левого берега. Отныне с правого берега на левый по Северному мосту пропускают общественный транспорт и легковые автомобили. Грузовики перенаправляют через Подольско-Воскресенский мост.

В частности, для грузового транспорта, следующего с левого берега на правый через Южный мост, ввели обязательный объезд через Дарницкий мост. При этом для легковых автомобилей и общественного транспорта на этом участке ограничения не вводились.

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На Северном мосту после проведения технического обследования частично возобновили движение: в направлении с левого на правый берег открыли одну полосу исключительно для пассажирского транспорта, а в обратном направлении — две полосы для легковых автомобилей и автобусов.

На мосту Патона ввели реверсивное движение: в утренние часы пик с 7:00 до 10:00 три полосы из пяти работают в направлении правого берега, а вечером с 16:00 до 20:00 — в сторону левого.

Кроме того, на Левом берегу скопились толпы людей, пытающихся добраться на общественном транспорте до Правого берега. Особенно критическая ситуация на Троещине, где нет метро, и наземный транспорт — это единственный вариант, а Северный мост является основным путем на Правый берег.

Напомним, что Фокус подробно писал об ограничениях движения по мостам в Киеве.

А президент Зеленский поручил главе правительства представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте в случае сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр.