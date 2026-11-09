Транспортний колапс у Києві: величезний затор утворився від Дарницької площі в бік моста Патона

Водії кажуть, що такого давно не бачили. Після атак росіян на мости Києва, попасти з берега на берег у столиці стало нелегко.

"Величезний затор утворився від Дарницької площі у бік правого берега. Водії зазначають, що такого корку давно не бачили", — повідомляє паблік "Київ Оперативний".

Перед мостом Патона величезні затори зранку 9 листопада Фото: Київ оперативний

Північним мостом обмежили рух у бік лівого берега. Відтепер із правого берега на лівий Північним мостом пропускають громадський транспорт і легкові авто. Вантажівки перенаправляють через Подільсько-Воскресенський міст.

Зокрема, для вантажного транспорту, що рухається з лівого берега на правий через Південний міст, запровадили обов'язковий об’їзд через Дарницький міст. Водночас для легковиків та громадського транспорту на цій ділянці обмежень не вводили.

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На Північному мосту після проведення технічного обстеження частково відновили рух: у напрямку з лівого на правий берег відкрили одну смугу виключно для пасажирського транспорту, а у зворотному — дві смуги для легкових автомобілів і автобусів.

На мосту Патона запровадили реверсивний рух: у ранкові години пік з 7:00 до 10:00 три смуги з п'яти працюють у напрямку правого берега, а ввечері з 16:00 до 20:00 — у бік лівого.

Також на Лівому березі скупчились натовпи людей, які намагаються громадським транспортом дістатись до Правого берега. Особлива критична ситуація на Троєщині, де немає метро і наземний транспорт — це єдиний варіант, а Північний міст є основним шляхом на Правий берег.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про обмеження руху мостами в Києві.

А президент Зеленський доручив главі уряду представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті в умовах збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро.