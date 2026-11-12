Показывают "корочки": в Киеве образовалась пробка около моста из-за "особых" водителей (видео)

В Киеве некоторые автомобилисты не соблюдают новую схему движения через мосты и пытаются перебраться на противоположный берег, размахивая удостоверениями различных служб. В результате движение транспорта блокируется, а некоторые городские автобусы простаивают в пробках по часу.

Утром 12 ноября в Киеве зафиксировали очередные проблемы с движением по мостам с правого на левый берег Днепра и обратно, сообщили в местном паблике "Киев инфо". В сети появилось видео с места событий, на котором мужчина рассказал, почему, по его мнению, образуются пробки. Выяснилось, что в пробке стоят четыре полосы транспорта, поскольку некоторые водители не соблюдают схему движения и едут напролом, несмотря на запрет. Мужчины показывают различные удостоверения и пытаются убедить, что им можно двигаться против движения остального транспорта.

Мужчина снял на видео ситуацию на подъезде к Северному мосту со стороны Троещины. Мост закрыт в одном направлении, при этом автомобили продолжают пытаться прорваться на другую сторону, двигаясь по обочинам и тротуарам. Автор записи сказал, что из-за таких водителей автобусы с несколькими десятками пассажиров стоят в пробках по часу. По его словам, некоторые водители показывают удостоверения государственных структур, чтобы доказать право на нарушение схемы движения. Например, были "корочки" прокуратуры и других ведомств, но на полицию это не подействовало, и машину развернули.

Видео дня

"Пробка с Троещины огромная. Четыре полосы автомобилей почему-то пытаются проехать на Северный мост, хотя с понедельника проезд для частных автомобилей перекрыт, а разрешен только общественному транспорту. Водители делают вид, что они не знают, не понимают, некоторые показывают "корочки". Полиция не пропускает ни сотрудников прокуратуры, никого. Зачем все эти водители едут: они надеются, что их "корочки" сработают", — сказал автор видео.

В кадр попал съезд на мост, перекрытый патрульной полицией, несколько десятков частных автомобилей, желающих проехать на Северный мост, и автобус с пассажирами, застрявший в "море" частных автомобилей.

На страницах социальных сетей Патрульной полиции Киева пока нет комментариев по поводу ситуации с мостами и водителями, которые пытаются нарушить режим движения,

Ситуация на мостах в Киеве — что известно

Отметим, что в октябре и ноябре ВС РФ нанесли удары по Южному и Северному мостам в Киеве и частично повредили дорожное полотно, сообщил мэр города Виталий Кличко. Мосты закрыли на сутки-двое, за это время провели ремонт и частично восстановили движение. 9 ноября МВД Украины заявило, что вводит новую схему движения через Северный, Южный и другие киевские мосты, чтобы избежать пробок и других проблем. Ограничения для Северного моста: грузовые автомобили едут через Дарницкий мост, движение с левого берега на правый разрешено только для общественного транспорта, с правого на левый — две полосы для общественного транспорта и частных автомобилей.

Напоминаем, что Фокус писал о пробках после ударов РФ по Южному мосту: автомобили стояли в километровых очередях на Дарницком мосту.