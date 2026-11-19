В результате атаки РФ в трех центральных районах Киева наблюдаются разрушения. Из-за российского обстрела загорелись квартиры в многоэтажных домах, пожарные пытаются спасти людей. По обновленным данным, в Подольском районе погиб человек.

Днем 19 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новой волне взрывов в центре столицы. В течение часа после атаки РФ чиновник рассказал о пожарах, разрушениях и раненых в Подольском, Оболонском и Шевченковском районах. Погибших нет, один человек получил ранения.

В 14:55 Кличко написал о взрывах и падении обломков в Польском районе возле трехэтажного дома. Впоследствии он уточнил, что на Подоле произошло два инцидента: в одном месте загорелась квартира, во втором — обломки упали посреди двора. Около 15:38 мэр добавил, что еще в одном месте в этом районе обломки БПЛА упали на крышу четырехэтажного дома.

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Последствия российского обстрела в Оболонском районе — обломки упали на проезжую часть, начался пожар. Последствия в Шевченковском районе — обломки упали на крышу восьмиэтажного дома.

После появления информации о третьей локации на Подоле Кличко сообщил, что ранение получил один человек, которого госпитализировали. В КГВА уточнили, что пострадавшая — женщина.

Обстрел Киева — Кличко о последствиях атаки РФ днем ​​19 ноября Фото: Скриншот

Тем временем КГГА сообщила об изменениях в работе Киевского метрополитена, пострадавшего от очередных ударов РФ по украинской столице. Указано, что изменилось движение на "красной" ветке: поезда следуют в центр — между станциями "Академгородок" и "Театральная", а в обратном направлении — между станциями "Арсенальная" и "Академгородок".

Обстрел Киева — КГГА об изменениях в движении метро после атаки РФ 19 ноября Фото: Скриншот

Обстрел Киева — подробности атаки РФ 19 ноября

Днем 19 ноября Воздушные силы сообщили о движении реактивных дронов РФ в сторону Киева, а мониторинговые каналы — о взрывах, падении обломков и особенностях полета российских БПЛА. После 16:00 — новая информация о появлении дронов в районе Гатного, Чабанов, Хотов, Теремков, Жулян, ВДНХ, Соломенского района, Видрадного, Бесарабки, снова — над Подолом (слышались звуки взрывов).

Тем временем в канале УНИАН опубликовали кадры движения дрона РФ над Киевом: зафиксировали момент, когда аппарат совершил странный маневр — развернулся на 180 градусов и улетел в противоположную сторону. Также указано, что россияне нанесли удар по зданию на улице Воздвиженки в Шевченковском районе и что это привело к обрушению части здания. Кроме того, вероятно, есть попадания на территории заповедника "Древний Киев" на Подоле и возле здания посольства Нидерландов. Фокус не публикует фото и видео с мест ударов из соображений безопасности.

КП "Киевводоканал" сообщило о проблемах с водоснабжением из-за атаки РФ в Оболонском районе. Мэр Кличко обновил информацию о жертвах удара: один человек скончался (в Подольском районе), еще четверо получили ранения.

Отметим, что утром 19 ноября Фокус сообщал об обстреле Киева, который начался в полночь и продолжался до полудня. Среди прочего, под удар попало офисное здание на Подоле: в месте попадания поднялся дым. Кроме того, были инциденты в Голосеевском (загорелась машина на парковке возле больницы и было повреждено здание пожарной части) и Деснянском (загорелась крыша) районах.

Напоминаем, что днем 18 ноября РФ совершила очередную атаку дронов на Киев: на 11-м этаже 28-этажного дома возник пожар.