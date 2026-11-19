Внаслідок атаки РФ є руйнування у трьох центральних районах Києва. Через російський обстріл загорілись квартири у багатоповерхівках, пожежники намагаються врятувати людей. За оновленими даними, у Подільському районі загинула людина.

Вдень 19 листопада міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про нову хвилю вибухів у середмісті столиці. Протягом години після атаки РФ посадовець розповів про пожежі, руйнування та поранених у Подільському, Оболонському та Шевченківському районах. Загиблих немає, а одна людина отримала поранення.

О 14:55 Кличко написав про вибухи та про падіння уламків у Польському районі біля триповерхового будинку. Згодом він уточнив, що на Подолі сталось два інциденти: в одному місці загорілась квартира, в другому — уламки упали посеред подвір'я. Близько 15:38 мер додав, що на ще одній локації у цьому районі уламки БпЛА упали на дах чотириповерхівки.

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Наслідки російського обстрілу в Оболонському районі — падіння уламків на проїжджу частину, почалась пожежа. Наслідки у Шевченківському районі — уламки упали на дах восьмиповерхівки.

Після інформації про третю локацію на Подолі Кличко повідомив, що отримала поранення одна людину, яку госпіталізували. У КМВА уточнили, що постраждала жінка.

Обстріл Києва — Кличко про наслідки атаки РФ вдень 19 листопада Фото: Скриншот

Тим часом КМДА повідомила про зміни у роботі Київського метрополітену, постраждалого від чергових ударів РФ по українській столиці. Вказано, що змінився рух на "червоній" гілці: потяги рухаються до центру — між станціями "Академмістечко"-"Театральна, а на виїзд — . "Арсенальна"-"Академмістечко".

Обстріл Києва — КМДА про зміни в русі метро після атаки РФ 19 листопада Фото: Скриншот

Обстріл Києва — деталі атаки РФ 19 листопада

Вдень 19 листопада Повітряні сили інформувала про рух реактивних дронів РФ у бік Києва, а моніторингові канали — про вибухи, падіння уламків та особливості польоту російських БпЛА. Після 16 год — нова інформація про появу дронів у районі Гатного, Чабанів, Хотів, Теремків, Жулян, ВДНГ, Солом'янського району, Відрадного, Бесарабки, знов — над Подолом (чули звуки вибухів).

Тим часом у каналі УНІАН опублікували кадри руху дрона РФ над Києвом: зафіксували момент, коли апарат здійснив дивний маневр — розвернувся на 180 градусів та полетів у протилежний бік. Також вказано, що росіяни вдарили по будівлі на Воздвиженки у Шевченківському районі й що знесло частину будинку. Крім того, ймовірно, є влучання на території заповідника "Древній Київ" на Подолі та біля будівлі посольства Нідерландів. Фокус не публікує фото та відео з місць удару з міркувань безпеки.

КП "Київводоканал" повідомило про проблеми з водою через атаку РФ у Оболонському районі. Мер Кличко оновив інформацію про жертв удару: одна людина загинула (в Подільському районі), і є ще четверо поранених.

Зазначимо, зранку 19 листопада Фокус писав про обстріл Києва, який почався від опівночі та тривав до півдня. Серед інших, під удар потрапила офісна будівля на Подолі: у точці удару здійнявся дим. Крім того, було гучно у Голосіївському (загорілось авто на парковці біля лікарні та пошкоджена будівля пожежної частини) та Деснянському (загорілась покрівля) районах.

Нагадуємо, вдень 18 листопада РФ здійснила чергову атаку дронів на Київ: почалась пожежа на 11 поверсі 28-поверхівки.