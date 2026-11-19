19 листопада Київ протягом усього дня зазнавав атак ворожих ударних дронів. У кількох районах столиці зафіксовано влучання, пошкоджено установи та архітектурні пам’ятки.

Зокрема, внаслідок падіння дрона на відкритій території у Шевченківському районі столиці пошкоджено понад 10 автомобілів, а також вибито шибки у Володимирському кафедральному соборі та в одному з іноземних посольств, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Міністр закордонних справ Андрій Сібіга опублікував у соцмережах кадри збиття дрона над будівлею міністерства закордонних справ, а також знімки уламків ворожої боєприпасу після падіння.

Уламки ударного дрона біля будівлі МЗС Фото: X/ Андрій Сибіга

Фото: X/ Андрій Сибіга

"В результаті удару російського безпілотника по Києву уламки впали на територію МЗС України. Ми додамо їх до нашого музею. А для російських терористів наша дипломатична служба має просте, зовсім не дипломатичне послання: йдіть слідом за російським військовим кораблем, покидьки. Вам ніколи не залякати українську дипломатію", — написав він.

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Чиновник також повідомив, що після падіння дрона незначних пошкоджень зазнало й посольство Нідерландів в Україні. На щастя, ніхто не постраждав.

Посольство Нідерландів після нападу 19 листопада Фото: X/ Андрій Сибіга

Під ударом опинилося й посольство Австрії, розташоване поруч із Володимирським собором.

"У Шеньчжені Путін намагався постати в образі світового лідера. Насправді ж він — міжнародний злочинець і терорист. І ставитися до нього слід відповідно. Ми висловлюємо повну солідарність з нашими австрійськими колегами та закликаємо до рішучої міжнародної реакції на жорстокі атаки з боку Росії", — заявив глава українського МЗС.

Посольство Австрії в Києві також зазнало пошкоджень Фото: X/ Андрій Сибіга

Фото: X/ Андрій Сибіга

Фото: X/ Андрій Сибіга

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, російські терористи пошкодили найстаріший житловий будинок Києва на Контрактовій площі, 7, збудований у 1798 році. Постраждали й інші об’єкти культурної спадщини заповідника "Стародавній Київ".

За іншою адресою на Подолі у шестиповерховому житловому будинку сталася пожежа, що призвела до часткового руйнування фасаду. Під час гасіння пожежі співробітники ДСНС врятували двох людей, зокрема підлітка. Троє мешканців отримали поранення.

Окрім Шевченківського та Подільського районів, прильоти зафіксовано в Оболонському та Голосіївському районах міста.

Станом на вечір 19 листопада відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених внаслідок ударів по Києву. Чотири особи госпіталізовано.

Дроновий терор у українській столиці триває, а моніторингові канали повідомляють, що стратегічна авіація ЗС РФ завершує підготовку до ракетного удару.

Нагадаємо, ворожий дрон завдав удару по офісному приміщенню в Києві.

Також повідомлялося, що в Києві після російського обстрілу загорілися квартири у багатоповерхових будинках.