Представитель Воздушных сил рассказал, что ракеты Х-101 и "Калибры" преимущественно летели на запад Украины, а баллистика — атаковала в основном Киев и область, в том числе столичные мосты.

Российские военные ночью и утром в пятницу, 20 ноября, совершили одну из самых мощных атак на Украину. Враг применил около 100 ракет и 400 дронов разных типов, из них — около 120 реактивных. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".

Обстрел Украины 20 ноября: летело около 80 крылатых и 20 баллистических ракет

По словам спикера Воздушных сил, россияне применили против Украины около 80 крылатых ракет и примерно 20 баллистических по разным направлениям. В частности, Россия выпустила ракеты Х-101 и "Калибры", преимущественно летевшие на запад Украины. Баллистика, по словам Игната, атаковала в основном Киев и область, в том числе столичные мосты.

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"Довольно высок процент перехвата. Одна из ракет, вероятно, пересекла государственную границу с Польшей, информация проверяется", — заявил Игнат.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что по состоянию на 10:30, противовоздушная оборона сбила/подавила 462 цели:

3 баллистические ракеты Искандер-М/С-400/Циркон;

79 крылатых ракет Х-101, Калибр;

380 враждебных БпЛА типа Shahed (102 из них – реактивные), Гербера и дронов других типов.

Ответ за Крымский мост?

Игнат также ответил на заявления об "ответе" РФ на поражение Силами обороны Крымского моста.

"Как объекты энергетики, так и мосты были всегда приоритетными целями противника, поэтому ни о каком ответе речь не идет. Они уже давно наносили удары даже по киевским мостам", — сказал Игнат.

РФ атаковала Киев и девять областей

В ходе российской атаки ракеты попали в критическую инфраструктуру столицы, среди целей были и мосты. Также поврежден объект водоотвода, офисные и коммерческие здания, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

В Харькове под удар попала больница скорой помощи. Ранены четыре человека, поврежден корпус МРТ.

Корецкий также добавил, что повреждены предприятия в Киевской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях, а также жилые дома в Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Сумской и Черниговской областях. Попадание есть также в объекты энергетики.

В общей сложности на эту минуту известно о восьми погибших и 28 пострадавших.

Последствия атаки по Киеву

В результате российской атаки по Киеву погибли шесть человек, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Среди погибших, предварительной информацией городского головы Виталия Кличко, есть работники "Киевводоканала". Есть также пострадавшие. Предварительно, 15 человек. Медики работают на месте, оказывают помощь. 7 раненых медики госпитализировали в столичные больницы.

Пожар из-за обстрелов возникал в Оболонском, Подольском и Голосеевском районах. Повреждены три моста: Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный. Из-за ночных ударов РФ по трем мостам в Киеве возникли пробки, сообщает "Общественное".

Из-за последствий атаки снизилось давление в водопроводных сетях в этих районах, некоторые дома могут временно остаться без воды, предупредили в Киевводоканале.

Кроме этого, в ДТЭК сообщили, что из-за массированной атаки без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов. В других районах столицы действуют экстренные отключения из-за повреждений оборудования и перегрузки сетей.

В результате российской атаки на Киев есть разрушения, погибшие и травмированные Фото: ГСЧС

Последствия ударов по Львову

Во Львове в результате российской атаки 20 ноября погибли два человека. Российская армия ударила по железнодорожной станции "Скнилов", сообщил в своем Telegram-канале начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

В больницах Львова уже 10 травмированы в результате утренней атаки. Двое – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести. Еще четыре человека медики дообследуют, сообщил городской голова Садовый.

В результате российской атаки по Львову погибли два человека Фото: ГСЧС

Также городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в части домов города возможно пониженное давление воды. Несмотря на утреннее обесточивание насосных станций из-за атаки РФ, вода подается во все дома Львова. Большинство объектов уже восстановили электропитание, еще две станции работают от резервного питания.

В некоторых домах на верхних этажах вода может подаваться с пониженным давлением. Это касается улиц Мазепы, Щурата, Тычины, Волнового, Юрия Липы, Под Голоском, Панча и Варшавской.

Также Фокус писал о российской атаке по разным городам Украины. Армия РФ атаковала Украину крылатыми и баллистическими ракетами.

Кроме этого, два возможных нарушения воздушного пространства проверяют польские военные после ночной атаки на Украину. В Белгорайском уезде мог упасть объект, а в Ясенке впервые в истории эвакуировали башню контроля полетов. Тревогу в двух воеводствах уже отменили.