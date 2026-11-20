Два возможных нарушения воздушного пространства проверяют польские военные после ночной атаки на Украину. В Белгорайском уезде мог упасть объект, а в Ясенке впервые в истории эвакуировали башню контроля полетов. Тревогу в двух воеводствах уже отменили.

Два возможных нарушения воздушного пространства проверяют в Польше. Об этом заявил спикер Оперативного командования видов вооруженных сил Яцек Горышевский, сообщает PolsatNews.

Сами нарушения зафиксировали после 6:30 утра по местному времени. Военные собирают информацию от союзников и местных жителей. Есть записи радиолокационных систем, и они тоже указывают на возможное падение объекта.

Объект в Белгорайском уезде

Упасть он мог возле села Хмелек вблизи Нового Липовца. Об этом службам сообщили сами жители. Первыми на место должны были прибыть пожарные и полиция. Впоследствии туда планировали направить наземную поисково-спасательную группу Войск территориальной обороны.

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Эвакуация башни в Ясенке

Из-за угрозы с воздуха Польское агентство аэронавигационных услуг эвакуировало башню контроля полетов в аэропорту Ясенка. Такое решение агентство приняло впервые в истории, сообщил министр инфраструктуры Дариуш Климчак.

"Девять человек, в том числе шесть сотрудников операционного персонала, находились во временном месте укрытия. До сих пор эвакуации такого типа происходили дважды для работников башни TWR Люблин", – написал министр в соцсети X.

Тревога и ее отмена

Уведомление об угрозе с воздуха Правительственный центр безопасности разослал в 7:16 по местному времени. Оно охватило Подкарпатское воеводство, а также центральные и южные уезды Люблинского. В Люблине включились сирены. В Вместо детей в школах отвели в безопасные зоны и оставили под наблюдением персонала.

В 7:29 угрозу отменили. "Внимание! Угроза атаки с воздуха отменена. Угрозы на территории Польши нет", – говорится в сообщении центра.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ракетной атаки на Киев. В столице повреждены мосты и объект критической инфраструктуры, а в части районов остановились троллейбусы из-за отсутствия напряжения в энергосистеме.

Также сообщалось, что после атак на Крымский мост россияне могли взять на прицел сразу четыре столичных переправы. Среди них называли Северный, Подольский, Южный мост и мост Патона.