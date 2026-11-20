Три человека погибли в результате ракетного обстрела Киева, ещё двое получили ранения. Повреждены три моста и объект критической инфраструктуры, а в некоторых районах троллейбусы остановились из-за отсутствия напряжения в энергосистеме.

В результате атаки на столицу погибли три человека. По предварительным данным, среди пострадавших — сотрудники "Киевводоканала". В частности, пострадали 15 человек. Об этом сообщает Виталий Кличко. Ракетная атака на Киев продолжается.

Повреждения зафиксированы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Движение с правого на левый берег там закрыто, сообщил мэр Виталий Кличко.

Пострадал и Дарницкий мост. Осмотреть оба сооружения специалисты смогут только после отбоя воздушной тревоги.

Попадание в Южный мост: движение ограничено

Южный мост снова пострадал. Движение по нему по-прежнему ограничено. Проехать можно только с левого берега на правый. Для автотранспорта действует ограничение до 10 тонн, для общественного транспорта — до 18 тонн.

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"В связи с затруднениями в движении между левым и правым берегами столицы призываю жителей без крайней необходимости не выезжать в город на личном автотранспорте", — написал Кличко.

Он призвал учреждения и предприятия ввести график удаленной работы там, где это возможно.

Закрыт Польский мост: изменено движение транспорта

Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение троллейбусов в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов. Об этом сообщает КГГА.

Изменили маршруты и автобусы № 110, 111 и 112. Причина та же — перекрыто движение на Подольском мостовом переходе в направлении левого берега. Теперь эти автобусы курсируют по Северному мосту.

Поражение объектов инфраструктуры и атака на Западную Украину: что известно

Ракетный обстрел столицы продолжается. В результате попаданий поврежден объект критически важной инфраструктуры. Все службы работают над ликвидацией последствий.

Взрывы раздавались не только в Киеве. О них сообщали также во Львове и в Ивано-Франковской области, а в некоторых городах отключалось электричество. Эти данные приводит Telegram-канал "Лачен пишет".

Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый сообщил о комбинированной атаке и продвижении группы крылатых ракет типа "Калибр" и призвал оставаться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что после атак на Крымский мост россияне могли взять на прицел сразу четыре столичных моста. Среди них называли Северный, Подольский, Южный мосты и мост Патона.

Также сообщалось, что в ночь на 20 ноября Украина подверглась массированной атаке баллистическими ракетами. Киев столкнулся с двойной угрозой — пока город приходил в себя после первых взрывов, Военно-воздушные силы предупредили о новых ракетах с территории России.