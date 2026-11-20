Троє людей загинули внаслідок ракетної атаки на Київ, ще двоє дістали поранення. Пошкоджено три мости та об'єкт критичної інфраструктури, а в частині районів зупинилися тролейбуси через відсутність напруги в енергосистемі.

Внаслідок атаки на столицю загинули троє людей. Згідно з попередньою інформацією, постраждалими є працівники "Київводоканалу". Зокрема є постраждалі – 15 людей. Пор це повідомляє Віталій Кличко. Ракетна атака на Київ триває.

Пошкодження зафіксували на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Рух з правого на лівий берег там закрито, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Постраждав і Дарницький міст. Оглянути обидві споруди фахівці зможуть лише після відбою повітряної тривоги.

Влучання у Південний міст: рух обмежено

У Південний міст влучили знову. Рух ним залишається обмеженим. Проїхати можна тільки з лівого берега на правий. Для автотранспорту діє обмеження до 10 тонн, для громадського транспорту – до 18 тонн.

Відео дня

"У звʼязку з ускладненим рухом між лівим та правим берегами столиці звертаюся до мешканців без гострої необхідності не виїжджати приватним автотранспортом в місто", – написав Кличко.

Установи та підприємства він закликав запровадити графік дистанційної роботи там, де це можливо.

Перекритий Польський міст: рух транспорту змінено

Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово зупинився рух тролейбусів у частині Печерського, Солом'янського та Голосіївського районів. Про це повідомляє КМДА.

Маршрути змінили й автобуси №110, 111 і 112. Причина та сама – перекритий рух на Подільському мостовому переході в напрямку лівого берега. Тепер ці автобуси курсують Північним мостом.

Влучення в інфраструктуру та атака на Захід України: що відомо

Ракетна атака на столицю триває. Унаслідок влучань пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Вибухи лунали не лише в Києві. Про них повідомляли також у Львові та на Івано-Франківщині, а в частині міст зникало світло. Ці дані наводить телеграм-канал "Лачен пише".

Також мер Львова Андрій Садовий повідомляє про комбіновану атаку та рух групи крилатих ракет типу "Калібр" та закликав залишатися у безпечних місцях.

Раніше повідомлялося, що після атак на Кримський міст росіяни могли взяти на приціл одразу чотири столичні переправи. Серед них називали Північний, Подільський, Південний мости та міст Патона.

Також повідомлялося, що в ніч проти 20 листопада Україна опинилася під масованою атакою балістичними ракетами. Київ зіткнувся з подвійною загрозою – поки місто оговтувалося від перших вибухів, Повітряні сили попередили про нові ракети з території Росії.