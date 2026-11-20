Після атак на Кримський міст росіяни могли взяти на приціл одразу чотири переправи Києва, серед яких Північний, Подільський, Південний мости та міст Патона.

У ніч проти 20 листопада Україна опинилася під масованою російською атакою із застосуванням балістичних ракет. На тлі ударів по столиці з'явилися повідомлення про можливі влучання по чотирьох мостах через Дніпро — Північному, Подільському, Південному та мосту Патона.

За попередніми даними моніторингових ресурсів, по кожній із переправ могли застосувати різні типи ракет. Зокрема, у повідомленнях називають такі цілі:

Північний міст — нібито дві балістичні ракети;

— нібито дві балістичні ракети; Подільський міст — одна ракета С-400;

— одна ракета С-400; міст Патона — дві балістичні та одна протикорабельна ракета;

— дві балістичні та одна протикорабельна ракета; Південний міст — дві балістичні ракети.

Однак наразі немає підтвердження від Повітряних сил ЗСУ, Київської міської військової адміністрації чи міської влади, що всі чотири переправи були атаковані.

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Фото: колаж Фокус

Що відомо про попередні російські удари по мостах Києва

Зазначимо, що російські війська вже неодноразово атакували транспортну інфраструктуру столиці. Зокрема, у ніч проти 17 листопада 2026 року під ударом опинилися Північний і Південний мости. Про влучання повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Згодом президент Володимир Зеленський уточнив масштаби ракетної атаки. За його словами, тієї ночі росіяни випустили чотири балістичні ракети по Південному мосту та три — по Північному.

"Цієї ночі було чотири балістики по Південному мосту і три по Північному", — повідомляв глава держави.

Після ударів рух обома переправами тимчасово обмежували. Фахівці обстежували конструкції та визначали ступінь пошкоджень.

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА від 17 листопада, Північний і Південний мости були закриті для транспорту. Подільський мостовий перехід, Дарницький міст і міст Метро продовжували працювати з окремими обмеженнями для деяких напрямків руху. На мосту Патона діяла реверсивна схема.

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