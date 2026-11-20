После атак на Крымский мост россияне могли взять на прицел сразу четыре моста Киева, в том числе Северный, Подольский, Южный мосты и мост Патона.

В ночь на 20 ноября Украина подверглась массированной российской атаке с применением баллистических ракет. На фоне ударов по столице появились сообщения о возможных попаданиях по четырём мостам через Днепр — Северному, Подольскому, Южному и мосту Патона.

По предварительным данным мониторинговых ресурсов, на каждой из переправ могли быть применены различные типы ракет. В частности, в сообщениях называются следующие цели:

Северный мост — предположительно две баллистические ракеты;

— предположительно две баллистические ракеты; Подольский мост — одна ракета С-400;

— одна ракета С-400; мост Патона — две баллистические и одна противокорабельная ракета;

— две баллистические и одна противокорабельная ракета; Южный мост — две баллистические ракеты.

Видео дня

Однако на данный момент нет подтверждения со стороны Воздушных сил ВСУ, Киевской городской военной администрации или городских властей о том, что все четыре переправы подверглись атаке.

Фото: коллаж Фокус

Что известно о предыдущих российских ударах по мостам Киева

Отметим, что российские войска уже неоднократно наносили удары по транспортной инфраструктуре столицы. В частности, в ночь на 17 ноября 2026 года под ударом оказались Северный и Южный мосты. О попаданиях сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Впоследствии президент Владимир Зеленский уточнил масштабы ракетного удара. По его словам, той ночью россияне выпустили четыре баллистические ракеты по Южному мосту и три — по Северному.

"Этой ночью было четыре ракетных удара по Южному мосту и три — по Северному", — сообщил глава государства.

После ударов движение по обоим мостам было временно ограничено. Специалисты проводили обследование конструкций и определяли степень повреждений.

По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА от 17 ноября, Северный и Южный мосты были закрыты для транспорта. Подольский мостовой переход, Дарницкий мост и мост "Метро" продолжали работать с отдельными ограничениями для некоторых направлений движения. На мосту Патона действовала реверсивная схема.

Новость дополняется…