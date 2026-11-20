Київ опинився під подвійною балістичною загрозою — поки столиця оговтувалася від перших вибухів, Повітряні сили попередили про нові ракети з території Росії.

Російські війська в ніч проти 20 листопада атакують Київ балістичними ракетами. Повітряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про ракетну небезпеку та повідомляли про рух ракет у напрямку столиці.

Перші повідомлення про небезпеку з'явилися о 01:21. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянської області РФ.

"Імовірний пуск балістичних ракет комплексів "Іскандер" / С-400 або робота ворожої ППО С-300", — йшлося в повідомленнх моніторингових каналів з посиланням на військових.

О 1:28 моніторингові канали повідомили про потужні вибухи в столиці. За попередніми припущеннями окремих моніторингових ресурсів, однією з можливих цілей міг бути міст, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Загроза повторилася о 1:56. Цього разу Повітряні сили повідомили про можливе застосування балістичного озброєння з району Міллерово Ростовської області РФ. Знову ж таки серед можливих засобів ураження військові назвали ракети типу "Іскандер-М", "Циркон" та С-400.

О 2:11 мер Києва Віталій Кличко повідомив про перші наслідки ракетної атаки. За його словами, в Оболонському районі столиці унаслідок падіння уламка ракети виникла пожежа в триповерховій будівлі. Екстрені служби прямують на місце події. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

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