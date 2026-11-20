Киев оказался под двойной баллистической угрозой — пока столица приходила в себя после первых взрывов, Военно-воздушные силы предупредили о новых ракетах с территории России.

В ночь на 20 ноября российские войска нанесут ракетный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. Воздушные силы ВСУ несколько раз предупреждали о ракетной угрозе и сообщали о движении ракет в направлении столицы.

Первые сообщения об опасности поступили в 01:21. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия из Брянской области РФ.

"Вероятный запуск баллистических ракет комплексов "Искандер" / С-400 или работа вражеской ПВО С-300", — говорилось в сообщениях мониторинговых каналов со ссылкой на военных.

В 1:28 мониторинговые каналы сообщили о мощных взрывах в столице. По предварительным предположениям отдельных мониторинговых ресурсов, одной из возможных целей мог быть мост, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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Угроза повторилась в 1:56. На этот раз Военно-воздушные силы сообщили о возможном применении баллистического оружия из района Миллерово Ростовской области РФ. Опять же среди возможных средств поражения военные назвали ракеты типа "Искандер-М", "Циркон" и С-400.

В 2:11 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о первых последствиях ракетного удара. По его словам, в Оболонском районе столицы в результате падения обломка ракеты возник пожар в трехэтажном здании. Экстренные службы направляются на место происшествия. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

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