Два можливі порушення повітряного простору перевіряють польські військові після нічної атаки на Україну. У Білгорайському повіті міг упасти обʼєкт, а в Ясьонці вперше в історії евакуювали вежу контролю польотів. Тривогу у двох воєводствах уже скасували.

Два можливі порушення повітряного простору перевіряють у Польщі. Про це заявив речник Оперативного командування видів збройних сил Яцек Горишевський, повідомляє PolsatNews..

Самі порушення зафіксували після 6:30 ранку за місцевим часом. Військові збирають інформацію від союзників і місцевих жителів. Є також записи радіолокаційних систем, і вони теж вказують на можливе падіння обʼєкта.

Обʼєкт у Білгорайському повіті

Упасти він міг біля села Хмелек поблизу Нового Ліповця. Про це служби повідомили самі мешканці. Першими на місце мали прибути пожежники та поліція. Згодом туди планували скерувати наземну пошуково-рятувальну групу Військ територіальної оборони.

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Евакуація вежі в Ясьонці

Через загрозу з повітря Польське агентство аеронавігаційних послуг евакуювало вежу контролю польотів в аеропорту Ясьонка. Таке рішення агентство ухвалило вперше в історії, повідомив міністр інфраструктури Даріуш Клімчак.

"Дев'ять осіб, зокрема шестеро співробітників операційного персоналу, перебували в тимчасовому місці укриття. Досі евакуації такого типу відбувалися двічі для працівників вежі TWR Люблін", – написав міністр у соцмережі X.

Тривога та її скасування

Оповіщення про загрозу з повітря Урядовий центр безпеки розіслав о 7:16 за місцевим часом. Воно охопило Підкарпатське воєводство, а також центральні та південні повіти Люблінського. У Любліні ввімкнули сирени. У Замості дітей у школах відвели до безпечних зон і залишили під наглядом персоналу.

О 7:29 загрозу скасували. "Увага! Загрозу атаки з повітря скасовано. Загрози на території Польщі немає", – ідеться в повідомленні центру.

Раніше повідомлялося, що троє людей загинули внаслідок ракетної атаки на Київ. У столиці пошкоджено мости та обʼєкт критичної інфраструктури, а в частині районів зупинилися тролейбуси через відсутність напруги в енергосистемі.

Також повідомлялося, що після атак на Кримський міст росіяни могли взяти на приціл одразу чотири столичні переправи. Серед них називали Північний, Подільський, Південний мости та міст Патона.