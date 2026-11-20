В результате российской атаки на Львов погибли два человека, еще семеро получили травмы.

Во Львове в результате российской атаки 20 ноября погибли два человека. Российская армия ударила по железнодорожной станции "Скнилов". Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Сначала он сообщал о четырех пострадавших и впоследствии уточнил, что количество людей, пострадавших в результате атаки врага по билетным кассам на железнодорожной станции во Львове, возросло до семи.

Городской голова Львова затем сообщил, что в больницах Львова уже девять пострадавших в результате утренней атаки. Медики оказывают им помощь.

По его информации, попадание произошло в билетный терминал на железнодорожной станции "Скнилов". На месте работают спасатели и другие службы.

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Что известно об ударе по Львову

Во время атаки в городе трудились силы ПВО, сообщал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате российской атаки повреждены два автомобиля на улице Лазаренко, а в общежитии выбиты окна. Там обнаружили обломки русского дрона "Шахед".

На улице Пулюя на тротуаре была найдена часть ракеты, на месте работают спасатели. В селе Лисиничи поврежден частный дом. По предварительным данным, там нет пострадавших и пожаров.

После отбоя воздушной тревоги профильные службы обследуют дома. Также по распоряжению "Укрэнерго" во Львове и области были введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Также Фокус писал о российской атаке по разным городам Украины. Армия РФ атаковала Украину крылатыми и баллистическими ракетами.

Мы писали, что в Киеве из-за массированной российской атаки обесточена часть жителей пяти районов столицы. В других районах действуют экстренные отключения электроэнергии из-за повреждений оборудования и перегрузки сетей.