Внаслідок російської атаки на Львів загинуло двоє людей, ще семеро отримали травми.

У Львові внаслідок російської атаки 20 листопала загинули дві людини. Російська армія вдарила по залізничній станції "Скнилів". Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Спочатку він повідомляв про чотирьох постраждалих, та згодом уточнив, що кількість людей, які постраждали внаслідок атаки ворога по квиткових касах на залізничній станції у Львові, зросла до семи.

Міський голова Львова потім повідомив, що у лікарнях Львова вже дев’ятеро постраждалих внаслідок ранкової атаки. Медики надають їм допомогу.

За його інформацією, влучання відбулося у квитковий термінал на залізничній станції "Скнилів". На місці працюють рятувальники та інші служби.

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Що відомо про удар по Львову

Під час атаки у місті працювали сили ППО, повідомляв начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджено два автомобілі на вулиці Лазаренка, а в гуртожитку вибито вікна. Там виявили уламки російського дрона "Шахед".

На вулиці Пулюя на тротуарі знайшли частину ракети, на місці працюють рятувальники. У селі Лисиничі пошкоджено приватний будинок. За попередніми даними, там немає постраждалих і пожеж.

Після відбою повітряної тривоги профільні служби обстежать будинки. Також за розпорядженням "Укренерго" у Львові та області запровадили графіки аварійних відключень електроенергії.

Також Фокус писав про російську атаку по різних містах України. Армія РФ атакували Україну крилатими та балістичними ракетами.

Ми писали, що у Києві через масовану російську атаку знеструмлено частину мешканців п'яти районів столиці. В інших районах діють екстрені відключення електроенергії через пошкодження обладнання та перевантаження мереж.