Уранці 20 листопада російські війська атакували Україну крилатими та балістичними ракетами.

Повітряні сили ЗСУ протягом ранку повідомляли про рух повітряних цілей над низкою областей, зокрема в напрямку Києва, Львова, Дніпра, Кропивницького, Луцька та Рівного.

Перші попередження про ймовірні пуски крилатих ракет з повітряних носіїв з'явилися о 05:25. У Повітряних силах зазначили, що в разі здійснення пусків ракети можуть увійти в повітряний простір України близько 06:30.

Орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА над Україною Фото: Скриншот

О 06:01 військові повідомили про ракети на Миколаївщині, які рухалися південним курсом у напрямку Кіровоградщини. Уже о 06:07 цілі перебували поблизу Помічної та Бобринця на Кіровоградщині й рухалися на північний захід.

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О 06:11 Повітряні сили попередили про ще одну групу крилатих ракет із Херсонщини на Миколаївщину. Вони рухалися північно-західним курсом.

О 06:17 ракети з Кіровоградщини прямували на південь Вінниччини західним курсом. О 06:25 їх зафіксували поблизу Томашпіля та Городківки на Вінниччині — цілі рухалися на північний захід. Наступне повідомлення про ракети на півдні Кіровоградщини надійшло о 06:26. Вони летіли західним курсом.

О 06:22 Повітряні сили повідомили про три балістичні ракети, які прямували на Київ із півночі. Ще одну таку ракету зафіксували о 06:45.

О 06:34 крилаті ракети помітили на Хмельниччині поблизу Дунаївців та Нової Ушиці. Вони рухалися на захід. О 06:38 цілі зафіксували на півдні Вінниччини в напрямку Рахнів-Лісових.

О 06:44 Повітряні сили повідомили про крилаті ракети поблизу Богодухова на Харківщині, які рухалися на південь. О 06:45 там помітили ще одну групу цілей із таким самим курсом.

Також о 06:46 ракету зафіксували на Сумщині — вона прямувала в бік Полтавщини. Ще одну крилату ракету помітили на півночі Івано-Франківщини із західним курсом.

О 06:48 ракети з Вінниччини рухалися на Хмельниччину в район Дунаївців. За хвилину крилату ракету виявили на Чернігівщині в напрямку Київщини. О 06:50 Повітряні сили попередили про ракети, які летіли на Львів зі сходу. О 06:51 повідомили про ще одну ракету на Чернігівщині, яка також прямувала до Київщини.

О 06:53 нові крилаті ракети зафіксували поблизу Богодухова на Харківщині. О 06:56 ракети з Тернопільщини прямували на Івано-Франківщину в напрямку населеного пункту Обертин.

О 06:57 Повітряні сили повідомили про рух ракет із Харківщини через схід Полтавщини та північ Дніпропетровщини на Кіровоградщину. О 06:58 цілі з Полтавщини рухалися на Черкащину західним курсом. За хвилину нові ракети з Тернопільщини прямували на північ Івано-Франківщини.

О 07:00 крилаті ракети зафіксували на північному сході Чернігівщини із південно-західним курсом. Тоді ж повідомили про ракети з півночі Київщини на Житомирщину. О 07:01 цілі виявили на північному сході Полтавщини — вони рухалися на південний захід.

О 07:03 Повітряні сили попередили про ракети, які прямували зі сходу в напрямку Кропивницького. Також повідомили про ракету на Дніпро з півночі.

О 07:05 ракету зафіксували в районі Жидачева на Львівщині. О 07:07 з'явилося повідомлення про ракету, яка прямувала на Чернігів зі сходу.

О 07:09 ракети перебували на заході Полтавщини та рухалися на південь у напрямку Кременчука. Приблизно в цей самий час інші цілі помітили біля Житомира — вони прямували на Хмельниччину.

О 07:12 ракети з Кіровоградщини рухалися на північ Одещини західним курсом. Тоді ж крилаті ракети з Чернігівщини прямували на північ Київщини. О 07:13 цілі зафіксували поблизу Хоролу та Семенівки на Полтавщині — вони рухалися на південний захід.

О 07:16 ракету з Черкащини виявили в напрямку Вінниччини, поблизу Оратова. Вона рухалася на захід.

О 07:18 Повітряні сили повідомили про ракети на Луцьк та Рівне з північного сходу, а також про ракету на Вінницю зі сходу.

О 07:19 ракети на сході Кіровоградщини рухалися західним курсом у напрямку півдня Вінниччини. За хвилину цілі помітили на півночі Хмельниччини — вони прямували в бік Тернопільщини.

О 07:21 Повітряні сили повідомили про групи крилатих ракет, які з півночі Київщини рухалися на Житомирщину західним курсом. О 07:23 ракету зафіксували в напрямку Житомира зі сходу.

Канал "Николаевский Ванек" повідомив, що одна з ракет перетнула кордон із Польщею та полетіла далі на захід.

Ракетна атака на Україну: змінено рух поїздів

В "Укрзалізниці" повідомили про пошкодження залізничної інфраструктури на кількох ділянках унаслідок російської атаки. Через постійну загрозу безпеці також затримується низка рейсів.

Найбільше від графіка відстає поїзд "Хелм — Дніпро" — на 8 годин 37 хвилин. Понад сім годин затримуються рейси "Дніпро — Перемишль" та "Дніпро — Ужгород". Також більш ніж на шість годин запізнюються окремі поїзди з Києва та до столиці.

Водночас Київська кільцева електричка вже відновлює рух. Приміські поїзди у столиці та області продовжують курсувати з дотриманням заходів безпеки.

Атака на Київ

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки на столицю загинули троє людей. За попередніми даними, усі вони були працівниками "Київводоканалу".

Також відомо приблизно про 15 постраждалих. Станом на 7:47 семеро поранених медики госпіталізували до столичних лікарень, іншим надають допомогу на місці.

Вибухи у Львові

Тим часом у Львові було чутно вибухи. Про це повідомили кореспонденти "Суспільне Львів". Начальник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що в місті працюють сили протиповітряної оборони.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджено два автомобілі на вулиці Лазаренка, а в гуртожитку вибито вікна. Там виявили уламки російського дрона "Шахед".

На вулиці Пулюя на тротуарі знайшли частину ракети, на місці працюють рятувальники. У селі Лисиничі пошкоджено приватний будинок. За попередніми даними, там немає постраждалих і пожеж.

Після відбою повітряної тривоги профільні служби обстежать будинки. Також за розпорядженням "Укренерго" у Львові та області запровадили графіки аварійних відключень електроенергії.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок російської атаки на Львів загинули двоє людей.

Атака на Кривий Ріг

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок нічної атаки реактивними БпЛА значних пошкоджень зазнали міська інфраструктура та автозаправні станції. Через знеструмлення частина котелень, насосних станцій водоканалу та лікарень залишилася без електрики. Медичні заклади перевели на роботу від генераторів. Також без світла залишилася значна частина абонентів і кілька тягових підстанцій міського електротранспорту в північній частині міста.

Також у Нікопольському районі російські війська атакували дронами Нікополь і Марганецьку громаду. Пошкоджені господарські споруди, обійшлося без постраждалих.

Атака на Дніпропетровщину

За даними ДСНС, під ударом опинилися чотири райони Дніпропетровської області. У Жовтих Водах Кам’янського району загорілася п’ятиповерхівка. Постраждали п’ятеро людей, двох із них рятувальники винесли з охоплених вогнем приміщень. Також пошкоджені багатоповерхові будинки, банк, магазини та авто.

У Нікопольському та Дніпровському районах горіли приватні домоволодіння. У Кривому Розі російські війська атакували інфраструктуру й автозаправну станцію. Усі пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, рятувальники ліквідували.

Вранці 19 листопада російські війська атакували Київ. Обстріл розпочався опівночі та тривав до полудня. Під удар потрапила офісна будівля на Подолі, біля якої після влучання здійнявся дим. Також пожежі виникли у Голосіївському районі — загорілося авто на парковці біля лікарні та було пошкоджено будівлю пожежної частини. У Деснянському районі зайнялася покрівля будівлі.

Днем раніше, 18 листопада, росіяни атакували Київ безпілотниками. Один із дронів влучив в 11-й поверх 28-поверхового житлового комплексу, після чого там виникла пожежа.