Утром 20 ноября русские войска атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами.

Воздушные силы ВСУ в течение утра сообщали о движении воздушных целей над рядом областей, в частности, в направлении Киева, Львова, Днепра, Кропивницкого, Луцка и Ровно.

Первые предупреждения о возможных пусках крылатых ракет с воздушных носителей появились в 05:25. В воздушных силах отметили, что в случае осуществления пусков ракеты могут войти в воздушное пространство Украины около 06:30.

Ориентировочный маршрут российских ракет и БПЛА над Украиной Фото: Скриншот

В 06:01 военные сообщили о ракетах Николаевской области, которые двигались по южному курсу в направлении Кировоградщины. Уже в 06:07 цели находились вблизи Помической и Бобринца в Кировоградской области и двигались на северо-запад.

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В 06:11 Воздушные силы предупредили о еще одной группе крылатых ракет из Херсона на Николаевщину. Они двигались по северо-западному курсу.

В 06:17 ракеты из Кировоградщины направлялись на юг Винниччины по западному курсу. В 06:25 их зафиксировали вблизи Томашпиля и Городковки Винницкой области — цели двигались на северо-запад. Следующее сообщение о ракетах на юге Кировоградской области поступило в 06:26. Они летели по западному курсу.

В 06:22 Воздушные силы сообщили о трех баллистических ракетах, направлявшихся на Киев с севера. Еще одну такую ракету зафиксировали в 06:45.

В 06:34 крылатые ракеты заметили в Хмельницкой области вблизи Дунаевцев и Новой Ушицы. Они двигались на запад. В 06:38 цели зафиксировали на юге Винницкой области в направлении Рахнов-Лесных.

В 06:44 Воздушные силы сообщили о двигавшихся на юг крылатых ракетах вблизи Богодухова на Харьковщине. В 06:45 там была замечена еще одна группа целей с таким же курсом.

Также в 06:46 ракету зафиксировали в Сумской области — она направлялась в сторону Полтавщины. Еще одну крылатую ракету заметили на севере Ивано-Франковской области с западным курсом.

В 06:48 ракеты из Винницкой области двигались на Хмельнитчину в район Дунаевцев. Через минуту крылатую ракету обнаружили на Черниговщине в направлении Киевщины. В 06:50 Воздушные силы предупредили о ракетах, летевших во Львов с востока. В 06:51 сообщили о еще одной ракете в Черниговской области, которая также направлялась в Киевскую область.

В 06:53 новые крылатые ракеты зафиксировали вблизи Богодухова Харьковской области. В 06:56 ракеты из Тернопольщины направлялись в Ивано-Франковскую область в направлении населенного пункта Обертин.

В 06:57 Воздушные силы сообщили о движении ракет с Харьковщины через восток Полтавщины и север Днепропетровщины в Кировоградскую область. В 06:58 цели из Полтавщины двигались на Черкасщину по западному курсу. Через минуту новые ракеты из Тернопольщины направлялись на север Ивано-Франковской области.

В 07:00 крылатые ракеты зафиксировали на северо-востоке Черниговской области с юго-западным курсом. Тогда же сообщили о ракетах с севера Киевской области на Житомирщину. В 07:01 цели обнаружили на северо-востоке Полтавщины — они двигались на юго-запад.

В 07:03 Воздушные силы предупредили о ракетах, направлявшихся с востока в направлении Кропивницкого. Также сообщили о ракете на Днепр с севера.

В 07:05 ракету зафиксировали в районе Жидачева Львовской области. В 07:07 появилось сообщение о ракете, направлявшейся на Чернигов с востока.

В 07:09 ракеты находились на западе Полтавщины и двигались к югу в направлении Кременчуга. Приблизительно в это же время другие цели заметили возле Житомира — они направлялись на Хмельнитчину.

В 07:12 ракеты из Кировоградщины двигались на север Одесской области по западному курсу. Тогда же крылатые ракеты с Черниговщины шли на север Киевщины. В 07:13 цели зафиксировали вблизи Хорола и Семеновки Полтавской области — они двигались на юго-запад.

В 07:16 ракету из Черкасской области обнаружили в направлении Винницкой области, близ Оратова. Она двигалась на запад.

В 07:18 Воздушные силы сообщили о ракетах на Луцк и Ровно с северо-востока, а также ракете на Винницу с востока.

В 07:19 ракеты на востоке Кировоградщины двигались по западному курсу в направлении юга Винницкой области. Через минуту цели заметили на севере Хмельнитчины — они направлялись в сторону Тернопольщины.

В 07:21 Воздушные силы сообщили о группах крылатых ракет, которые с севера Киевщины двигались по Житомирскому западному курсу. В 07:23 ракету зафиксировали в направлении Житомира с востока.

Канал "Николаевский Ванек" сообщил, что одна из ракет пересекла границу с Польшей и полетела дальше на запад.

Ракетная атака на Украину: изменено движение поездов

В "Укрзализныце" сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры на нескольких участках в результате российской атаки. Из-за постоянной угрозы безопасности также задерживается ряд рейсов.

Больше всего от графика отстает поезд "Хелм — Днепр" — на 8 часов 37 минут. Более семи часов задерживаются рейсы "Днепр — Перемышль" и "Днепр — Ужгород". Также более чем на шесть часов опаздывают отдельные поезда из Киева и в столицу.

В то же время, Киевская кольцевая электричка уже восстанавливает движение. Пригородные поезда в столице и области продолжают курсировать с соблюдением мер безопасности.

Атака на Киев

Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки на столицу погибли три человека. По предварительным данным, все они являлись работниками "Киевводоканала".

Также известно примерно о 15 пострадавших. По состоянию на 7:47 семь раненых медики госпитализировали в столичные больницы, другим оказывают помощь на месте.

Взрывы во Львове

Тем временем во Львове были слышны взрывы. Об этом сообщили корреспонденты "Общественное Львов". Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в городе работают силы противовоздушной обороны.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате российской атаки повреждены два автомобиля на улице Лазаренко, а в общежитии выбиты окна. Там обнаружили обломки русского дрона "Шахед".

На улице Пулюя на тротуаре была найдена часть ракеты, на месте работают спасатели. В селе Лисиничи поврежден частный дом. По предварительным данным, там нет пострадавших и пожаров.

После отбоя воздушной тревоги профильные службы обследуют дома. Также по распоряжению "Укрэнерго" во Львове и области были введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, по предварительной информации, в результате российской атаки на Львов погибли два человека.

Атака на Кривой Рог

Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате ночной атаки реактивными БПЛА значительные повреждения получили городская инфраструктура и автозаправочные станции. Из-за обесточивания часть котельных, насосных станций водоканала и больниц осталась без электричества. Медицинские учреждения перевели на работу от генераторов. Также без света осталась значительная часть абонентов и несколько подстанций тяговых городского электротранспорта в северной части города.

Также в Никопольском районе российские войска атаковали дронами Никополь и Марганецкую общину. Повреждены хозяйственные постройки, обошлось без пострадавших.

Атака на Днепропетровщину

По данным ГСЧС, под ударом оказались четыре района Днепропетровской области. В Желтых Водах Каменского района загорелась пятиэтажка. Пострадали пять человек, двое из них спасатели вынесли из охваченных огнем помещений. Также повреждены многоэтажные дома, банк, магазины и автомобили.

В Никопольском и Днепровском районах горели частные домовладения. В Кривом Роге российские войска атаковали инфраструктуру и автозаправочную станцию. Все пожары, возникшие в результате обстрелов, спасатели ликвидировали.

Утром 19 ноября российские войска атаковали Киев. Обстрел начался в полночь и продолжался до полудня. Под удар попало офисное здание на Подоле, возле которого после попадания поднялся дым. Также пожары возникли в Голосеевском районе — загорелся автомобиль на парковке возле больницы и было повреждено здание пожарной части. В Деснянском районе загорелась кровля здания.

Днем ранее, 18 ноября, россияне атаковали Киев беспилотниками. Один из дронов попал в 11-й этаж 28-этажного жилого комплекса, после чего там возник пожар.